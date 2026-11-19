Министерство экономики готовит проект об автоматическом продлении статуса критически важных предприятий до 1 февраля 2027 года. Пока речь идет о проекте, а не о принятом решении правительства.

Бронирование от мобилизации в Украине могут продлить для части работников - Министерство экономики готовит проект об автоматическом продлении статуса критически важных предприятий до 1 февраля 2027 года. О работе над документом ведомство сообщило 12 ноября.

Пока речь идет именно о проекте, а не о решении правительства, которое уже вступило в силу. Инициатива должна обеспечить переходный период на фоне изменений в системе бронирования работников.

Предложение появилось из-за задержки с запуском Координационного центра по вопросам бронирования. Украинский совет бизнеса обратился в Кабмин с просьбой не допустить ситуации, когда компании потеряют статус критически важных из-за несвоевременного прохождения государственных процедур.

Что предложил бизнес

Украинский совет бизнеса попросил правительство предусмотреть три меры:

автоматически продлить до 1 февраля 2027 года решения о критичности предприятий, срок действия которых заканчивается с 1 ноября по 31 декабря 2026 года;

сохранить до этой даты отсрочки работников, забронированных по состоянию на 31 октября, если срок их бронирования истекает с 1 ноября 2026 года по 31 января 2027 года;

обеспечить полноценный запуск Координационного центра и разрешить предприятиям подавать документы для подтверждения критичности в течение переходного периода.

В Минэкономики подтвердили подготовку проекта, который предусматривает продление именно статуса критически важных предприятий. В то же время отдельное автоматическое продление отсрочек забронированных работников в сообщении ведомства не подтверждено.

Что это значит для работников

Вопрос об автоматическом продлении отсрочек поднимался в обращении бизнес-объединения, однако его нельзя считать уже утвержденной нормой. Окончательные условия переходного периода станут понятны после принятия соответствующего правительственного акта.

Представители бизнеса подчеркивают, что предприятия не отвечают за организацию работы Координационного центра и не должны сталкиваться с негативными последствиями задержек.

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