Чечевица - один из самых доступных растительных заменителей мяса, а также источник белка и клетчатки. Рассказываем, кому стоит включить её в рацион.

Изменения в магазинах и цены на продукты волнуют многих украинцев, поэтому дешёвые заменители мяса становятся всё актуальнее. Один из самых доступных таких продуктов - обычная чечевица: она быстро готовится и содержит значительное количество растительного белка.

Чтобы получить достаточно белка, вовсе не обязательно каждый день есть мясо. Некоторые растительные продукты обеспечивают организм протеином, а дополнительно - клетчаткой, витаминами и минералами. Именно чечевица всё чаще привлекает внимание диетологов.

Сколько белка в чечевице

В сухом виде чечевица содержит примерно 25 г белка на 100 г продукта. После варки показатель снижается, потому что бобовые впитывают воду. По данным USDA, в 100 г варёной чечевицы около 9 г белка, 7,9 г клетчатки, 3,3 мг железа, 369 мг калия и 181 мкг фолатов.

Один стакан готовой чечевицы даёт примерно 18 г белка и 15 г клетчатки. Для сравнения, 100 г варёной курятины содержит более 25 г белка, так что чечевица уступает мясу по концентрации протеина, но отлично заменяет его часть в блюдах.

Может ли чечевица полностью заменить мясо

Чечевица способна заменить мясо в отдельных блюдах, но не является его полным питательным аналогом. Она содержит все незаменимые аминокислоты, но метионина в ней немного. Главное отличие - чечевица не содержит витамина B12, а её железо усваивается хуже, чем гемовое железо из животных продуктов.

Поэтому тем, кто полностью отказывается от мяса, стоит отдельно заботиться о поступлении B12 и железа. Это не значит, что чечевицу обязательно сочетать с белковыми продуктами в каждый приём пищи - достаточно разнообразного питания в течение дня.

Польза для сердца и пищеварения

Чечевица содержит растворимую и нерастворимую клетчатку, которая поддерживает работу пищеварительной системы. Растворимая клетчатка может снижать уровень «плохого» холестерина, а калий помогает регулировать артериальное давление. По информации Гарвардской школы общественного здоровья, пребиотические компоненты чечевицы способствуют здоровью кишечника.

Наибольшую пользу для сердца она даёт тогда, когда заменяет часть красного или переработанного мяса с высоким содержанием насыщенных жиров и соли. Сочетание белка и клетчатки также хорошо насыщает, что помогает контролировать вес.

Какую чечевицу выбрать

В магазинах продают несколько видов. Красная быстро разваривается - подходит для супов-пюре. Зелёная и коричневая лучше держат форму - их удобно добавлять в салаты и рагу. Чёрная (белуга) имеет плотную текстуру.

Чечевица не требует длительного замачивания, её достаточно промыть. Ориентировочное время варки: красная и жёлтая - 10-15 минут, зелёная и коричневая - 20-30 минут, чёрная - 25-30 минут.

Кому чечевица может не подходить

При больших порциях чечевица может вызывать вздутие живота и газообразование, особенно если человек раньше ел мало бобовых. Людям с синдромом раздражённого кишечника стоит начинать с небольших порций. При болезнях почек количество бобовых следует согласовывать с врачом.

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