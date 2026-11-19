Средние цены на топливо на украинских АЗС продолжают снижаться, и за сутки сильнее всего подешевело дизельное топливо - на 42 копейки, до 101 гривны за литр.

Цены на топливо на украинских АЗС продолжают падать - по состоянию на 18 ноября дешевеет большинство позиций, а сильнее всего просело дизельное топливо.

Сколько стоит топливо на АЗС сейчас

Средние цены по стране, по данным «Минфина», на 18 ноября следующие:

бензин А-95 премиум - 91,59 грн за литр (минус 1 копейка);

бензин А-95 - 87,90 грн за литр (минус 2 копейки);

бензин А-92 - 84,44 грн за литр (минус 15 копеек);

дизельное топливо - 101,00 грн за литр (минус 42 копейки);

автогаз - 62,37 грн за литр (плюс 15 копеек).

Куда движутся цены

Дизтопливо подешевело заметнее всего - сразу на 42 копейки. Бензин падал медленнее: А-92 потерял 15 копеек, а популярный А-95 - лишь 2 копейки.

Единственное исключение - автогаз. Он, наоборот, прибавил 15 копеек и теперь в среднем стоит 62,37 гривны за литр.

Данные обнародовал профильный ресурс «Минфин». Ранее директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн говорил, что в ближайшее время топливо в Украине может подорожать, поэтому нынешний спад на АЗС водителям стоит воспринимать как временный.

Ранее Politeka сообщала, цены на бензин и дизель снизились: сколько стоит топливо на АЗС.

Также Politeka писала, цены на топливо в Украине: бензин дорожает до 96 грн, дизель достиг 110 грн.