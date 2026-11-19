Цены на топливо на украинских АЗС продолжают падать - по состоянию на 18 ноября дешевеет большинство позиций, а сильнее всего просело дизельное топливо.
Сколько стоит топливо на АЗС сейчас
Средние цены по стране, по данным «Минфина», на 18 ноября следующие:
- бензин А-95 премиум - 91,59 грн за литр (минус 1 копейка);
- бензин А-95 - 87,90 грн за литр (минус 2 копейки);
- бензин А-92 - 84,44 грн за литр (минус 15 копеек);
- дизельное топливо - 101,00 грн за литр (минус 42 копейки);
- автогаз - 62,37 грн за литр (плюс 15 копеек).
Куда движутся цены
Дизтопливо подешевело заметнее всего - сразу на 42 копейки. Бензин падал медленнее: А-92 потерял 15 копеек, а популярный А-95 - лишь 2 копейки.
Единственное исключение - автогаз. Он, наоборот, прибавил 15 копеек и теперь в среднем стоит 62,37 гривны за литр.
Данные обнародовал профильный ресурс «Минфин». Ранее директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн говорил, что в ближайшее время топливо в Украине может подорожать, поэтому нынешний спад на АЗС водителям стоит воспринимать как временный.
Ранее Politeka сообщала, цены на бензин и дизель снизились: сколько стоит топливо на АЗС.
Также Politeka писала, цены на топливо в Украине: бензин дорожает до 96 грн, дизель достиг 110 грн.