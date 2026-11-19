Когда после обстрелов дома нет воды или света, а выходить нужно уже через несколько минут, три простые прически и лайфхаки помогут привести волосы в порядок без воды и фена.

Забота о себе и близких во время войны стала ежедневной рутиной, в которой не всегда есть место привычным бьюти-процедурам. После обстрелов дома часто нет ни воды, ни света, а выйти нужно уже через несколько минут. Тогда о полноценном мытье головы приходится забыть, но выглядеть опрятно все равно можно. Этими советами поделился lux.fm.

Готовьте прическу еще с вечера

Если знаете, что утро будет сложным, стоит перехватить инициативу еще перед сном. Ночная укладка поможет проснуться с красивыми волнами и естественным объемом, которые не придется долго укрощать.

Для этого подойдут мягкие бигуди или техники heatless curls, то есть локоны без нагрева. Для эффектных волн можно использовать даже обычные носки: накрутите слегка влажные пряди, закрепите и ложитесь спать. Утром основа для стильного образа уже готова.

Сухой шампунь - спасение без воды

Сухой шампунь становится настоящим спасением, когда воды нет или не хватает времени. Он впитывает излишки себума, освежает волосы, добавляет прикорневой объем и возвращает прядям подвижность.

Чтобы получить лучший результат, средство не растирают пальцами. Вместо этого кожу головы массируют щеткой с силиконовыми зубцами, а остатки вычесывают расческой. Если есть фен, волосы стоит продуть на холодном режиме - это поднимет корни и уберет видимые следы средства.

Как правильно наносить сухой шампунь

Наносите средство на сухие волосы с расстояния 20-25 сантиметров, только на корни. Дайте ему 1-2 минуты, чтобы он впитал жир, и только потом вычесывайте. Так шампунь не оставит белых пятен и не утяжелит пряди.

Прически, которые маскируют жирные корни

Если волосы потеряли свежесть, сделайте ставку на укладку, которая скроет жирные корни. Забудьте о скучном низком хвосте - лучше гладкий пучок, объемный хвост или прическа с плетением.

Такие укладки выглядят стильно и не напоминают попытку замаскировать несвежую голову. К тому же на них нужно меньше времени, чем на мытье и сушку.

Даже если утро началось без воды, света и возможности устроить привычный бьюти-ритуал, это не повод отказываться от красивой прически. Немного смекалки - и можно достойно встретить день несмотря ни на что.

Ранее Politeka сообщала, как оформить уход за родителями и какие документы нужны.

Также Politeka рассказывала, как поговорить с родителями о деньгах и уходе: 5 советов, пока все хорошо.