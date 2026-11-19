Украину накроют дожди, местами значительные, и сильный ветер. Значительного похолодания не ожидается, температура останется плюсовой, сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине на этой неделе снова начинает портиться: в ближайшие трое суток ожидаются дожди, местами значительные, и порывы ветра. Температура при этом останется плюсовой, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Что говорят синоптики о дождях и ветре

В ближайшие трое суток в Украине прогнозируют небольшие и умеренные дожди. Завтра днем самыми влажными будут восток и юго-восток страны, а уже в пятницу местами значительные дожди пройдут в большинстве областей, сообщили в Укргидрометцентре.

Отдельно синоптики предупреждают о ветре. 20 ноября в Украине, кроме северной части, ожидаются порывы 15-22 метра в секунду. Это уже близко к штормовым значениям, поэтому на улице стоит быть осторожными.

Какой будет температура

Несмотря на дожди, значительного похолодания не будет. Ночью температура будет держаться в пределах 2-8 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 6-13 градусов.

Теплее всего будет на юге страны. Там ночью прогнозируют 7-12 градусов тепла, а днем - 11-16 градусов. Поэтому даже с дождями осень пока остается мягкой.

Существенного похолодания ждать пока не стоит: погода в ближайшие дни останется влажной, но без первых ночных заморозков.

Водителям в дождливую погоду советуют снижать скорость и держать дистанцию, а пешеходам - держаться подальше от старых деревьев и рекламных конструкций во время порывов ветра.

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