Погода в Украине на этой неделе снова начинает портиться: в ближайшие трое суток ожидаются дожди, местами значительные, и порывы ветра. Температура при этом останется плюсовой, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Что говорят синоптики о дождях и ветре
В ближайшие трое суток в Украине прогнозируют небольшие и умеренные дожди. Завтра днем самыми влажными будут восток и юго-восток страны, а уже в пятницу местами значительные дожди пройдут в большинстве областей, сообщили в Укргидрометцентре.
Отдельно синоптики предупреждают о ветре. 20 ноября в Украине, кроме северной части, ожидаются порывы 15-22 метра в секунду. Это уже близко к штормовым значениям, поэтому на улице стоит быть осторожными.
Какой будет температура
Несмотря на дожди, значительного похолодания не будет. Ночью температура будет держаться в пределах 2-8 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 6-13 градусов.
Теплее всего будет на юге страны. Там ночью прогнозируют 7-12 градусов тепла, а днем - 11-16 градусов. Поэтому даже с дождями осень пока остается мягкой.
Существенного похолодания ждать пока не стоит: погода в ближайшие дни останется влажной, но без первых ночных заморозков.
Водителям в дождливую погоду советуют снижать скорость и держать дистанцию, а пешеходам - держаться подальше от старых деревьев и рекламных конструкций во время порывов ветра.
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