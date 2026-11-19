Україну накриють дощі, місцями значні, та сильний вітер. Значного похолодання не очікується, температура залишиться плюсовою, повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні на цей тиждень знову починає псуватися: найближчі три доби очікуються дощі, місцями значні, та пориви вітру. Температура при цьому залишиться плюсовою, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

Що кажуть синоптики про дощі та вітер

У наступні три доби в Україні прогнозують невеликі та помірні дощі. Завтра вдень найбільш вологими будуть схід і південний схід країни, а вже в п'ятницю місцями значні дощі пройдуть у більшості областей, повідомили в Укргідрометцентрі.

Окремо синоптики попереджають про вітер. 20 листопада в Україні, крім північної частини, очікуються пориви 15-22 метри на секунду. Це вже близько до штормових значень, тож на вулиці варто бути обережними.

Якою буде температура

Попри дощі, значного похолодання не буде. Вночі температура триматиметься в межах 2-8 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 6-13 градусів.

Найтепліше буде на півдні країни. Там вночі прогнозують 7-12 градусів тепла, а вдень - 11-16 градусів. Тож навіть із дощами осінь поки що залишається м'якою.

На суттєве похолодання чекати поки не варто: погода найближчими днями лишатиметься вологою, але без перших нічних заморозків.

Водіям у дощову погоду радять знижувати швидкість і тримати дистанцію, а пішоходам - триматися подалі від старих дерев і рекламних конструкцій під час поривів вітру.

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