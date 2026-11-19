Середні ціни на пальне на українських АЗС продовжують знижуватися, і за добу найсильніше подешевшало дизельне пальне - на 42 копійки, до 101 гривні за літр.

Ціни на пальне на українських АЗС продовжують падати - станом на 18 листопада дешевшає більшість позицій, а найсильніше просіло дизельне пальне.

Скільки коштує пальне на АЗС зараз

Середні ціни по країні, за даними «Мінфіну», на 18 листопада такі:

бензин А-95 преміум - 91,59 грн за літр (мінус 1 копійка);

бензин А-95 - 87,90 грн за літр (мінус 2 копійки);

бензин А-92 - 84,44 грн за літр (мінус 15 копійок);

дизельне пальне - 101,00 грн за літр (мінус 42 копійки);

автогаз - 62,37 грн за літр (плюс 15 копійок).

Куди рухаються ціни

Дизпальне подешевшало найпомітніше - одразу на 42 копійки. Бензин падав повільніше: А-92 втратив 15 копійок, а популярний А-95 - лише 2 копійки.

Єдиний виняток - автогаз. Він, навпаки, додав 15 копійок і тепер у середньому коштує 62,37 гривні за літр.

Дані оприлюднив профільний ресурс «Мінфін». Раніше директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн говорив, що найближчим часом пальне в Україні може подорожчати, тому нинішній спад на АЗС водіям варто сприймати як тимчасовий.

Раніше Politeka повідомляла, ціни на бензин і дизель знизилися: скільки коштує пальне на АЗС.

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