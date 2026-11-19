Штрафи для водіїв в Україні можуть поповнитися новим пунктом - депутати пропонують окремо карати тих, хто без законного права чіпляє на автомобіль знак «Особа з інвалідністю».
Як повідомляє Судово-юридична газета, відповідні законодавчі зміни вже підтримало Міністерство у справах ветеранів. Йдеться про посилення відповідальності за незаконне паркування на місцях, призначених для людей з інвалідністю.
Знак «Особа з інвалідністю» - це жовтий квадрат із зображенням людини в кріслі колісному. За правилами дорожнього руху розміщувати його на авто мають право лише водії з інвалідністю або ті, хто перевозить таку особу чи дитину з інвалідністю. Табличка дозволяє безкоштовно паркуватися на спеціально відведених місцях.
Але знак нерідко чіпляють і ті, хто жодного стосунку до цієї категорії не має. Роблять це, аби безкоштовно залишати машину в зручному місці - у центрі міста чи біля самого входу. У результаті законні власники знака не можуть знайти вільне місце на парковці.
Зараз за незаконну зупинку чи стоянку на місцях для людей з інвалідністю передбачено штраф від 1020 до 1700 гривень. Проте самого факту використання знака без права окремою нормою чітко не визначено, тому автори законопроєкту й пропонують виокремити таке покарання.
Хто має право на знак
Опізнавальний знак «Особа з інвалідністю» можуть встановлювати лише водії, які мають відповідний статус, або ті, хто регулярно перевозить людину з інвалідністю. Під час перевірки поліція може попросити підтвердити це право документом.
Що робити водію
- Майте при собі посвідчення або довідку, що підтверджує інвалідність, якщо користуєтеся знаком законно.
- Не чіпляйте табличку на авто, якщо не маєте на неї права, - після ухвалення закону це каратиметься окремим штрафом.
- Якщо постанову виписали безпідставно, її можна оскаржити в суді протягом десяти днів.
Конкретні суми, які пропонують автори змін, ще мають бути затверджені остаточною редакцією закону. Якщо документ ухвалять, штрафи за неправомірне використання знака стануть окремим і зрозумілим покаранням для порушників.
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