В Україні хочуть запровадити окремі штрафи для тих, хто без законних підстав чіпляє на авто знак «Особа з інвалідністю». Законодавчі зміни підтримало Міністерство у справах ветеранів.

Штрафи для водіїв в Україні можуть поповнитися новим пунктом - депутати пропонують окремо карати тих, хто без законного права чіпляє на автомобіль знак «Особа з інвалідністю».

Як повідомляє Судово-юридична газета, відповідні законодавчі зміни вже підтримало Міністерство у справах ветеранів. Йдеться про посилення відповідальності за незаконне паркування на місцях, призначених для людей з інвалідністю.

Знак «Особа з інвалідністю» - це жовтий квадрат із зображенням людини в кріслі колісному. За правилами дорожнього руху розміщувати його на авто мають право лише водії з інвалідністю або ті, хто перевозить таку особу чи дитину з інвалідністю. Табличка дозволяє безкоштовно паркуватися на спеціально відведених місцях.

Але знак нерідко чіпляють і ті, хто жодного стосунку до цієї категорії не має. Роблять це, аби безкоштовно залишати машину в зручному місці - у центрі міста чи біля самого входу. У результаті законні власники знака не можуть знайти вільне місце на парковці.

Зараз за незаконну зупинку чи стоянку на місцях для людей з інвалідністю передбачено штраф від 1020 до 1700 гривень. Проте самого факту використання знака без права окремою нормою чітко не визначено, тому автори законопроєкту й пропонують виокремити таке покарання.

Хто має право на знак

Опізнавальний знак «Особа з інвалідністю» можуть встановлювати лише водії, які мають відповідний статус, або ті, хто регулярно перевозить людину з інвалідністю. Під час перевірки поліція може попросити підтвердити це право документом.

Що робити водію

Майте при собі посвідчення або довідку, що підтверджує інвалідність, якщо користуєтеся знаком законно.

Не чіпляйте табличку на авто, якщо не маєте на неї права, - після ухвалення закону це каратиметься окремим штрафом.

Якщо постанову виписали безпідставно, її можна оскаржити в суді протягом десяти днів.

Конкретні суми, які пропонують автори змін, ще мають бути затверджені остаточною редакцією закону. Якщо документ ухвалять, штрафи за неправомірне використання знака стануть окремим і зрозумілим покаранням для порушників.

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