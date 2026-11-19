Українські родини, які опалюють домівку дровами, можуть одночасно отримувати дві субсидії від держави - на тверде паливо і на комунальні послуги.

Субсидія на комуналку в Україні залежить і від типу опалення житла, і від доходів родини. Але є нюанс, про який знають не всі: одна сім'я може одночасно отримувати дві виплати від держави - на дрова або інше тверде паливо та на комунальні послуги. На тверде паливо при цьому передбачено до 9 205 гривень, а на комуналку допомогу призначають родинам, які не мають централізованого опалення і не гріють оселю електроенергією чи газом.

Про це розповіла керівниця Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад. За її словами, рішення про призначення або відмову ПФУ ухвалює з огляду на доходи членів домогосподарства, їхній майновий стан та інші обставини, передбачені законодавством.

Скільки дадуть на дрова

Гранична розрахункова вартість тонни твердого палива у 2026 році становить 4 602,57 гривні. Мінімальна річна норма забезпечення паливом одного домогосподарства - 2 тонни.

Тож розрахунковий розмір субсидії з огляду на дві тонни палива на родину становить 9 205,14 гривні. Важливо: це орієнтир, а не гарантована сума. Реальний розмір допомоги вираховують індивідуально з урахуванням доходів, нормативів і обов'язкової частки платежу.

Дві субсидії на одну сім'ю

Якщо сім'я опалює будинок дровами чи іншим твердим паливом, це не означає, що їй призначать лише одну субсидію. Паралельно можна отримувати допомогу на оплату електроопалення, водопостачання та водовідведення, вивезення побутових відходів і природного газу для приготування їжі.

Але виплати дають лише в тому випадку, якщо родина відповідає умовам їх призначення. Тобто обидві субсидії перевіряють окремо - за доходами та майновим станом.

Документи для оформлення

Субсидію на тверде паливо призначають один раз на календарний рік. Тому домогосподарства, які отримували допомогу на дрова у 2025 році, мають повторно подати заяву та документи на 2026 рік.

Для оформлення треба підготувати:

відповідну заяву;

декларацію про доходи і витрати членів сім'ї;

додаткові документи - за потреби.

Куди подавати документи

Звернутися можна до найближчого сервісного центру ПФУ, ЦНАП або передати документи через уповноважену посадову особу територіальної громади. Також заяву можна подати онлайн - через вебпортал електронних послуг ПФУ або портал "Дія".

Раніше Politeka повідомляла, субсидія для пенсіонерів в Україні: хто може отримати 100% знижку на комуналку.

Також Politeka повідомляла, пільга чи субсидія на комуналку: багатодітним вигідніше 5154 грн замість 2892.