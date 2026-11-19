Обидва слова - «заморозки» і «приморозки» - нормативні в українській мові, але мають різні значеннєві відтінки, тому вибір слова залежить від конкретної ситуації.

Погода в Україні змінилася на холод, і на траві вранці все частіше видно сріблястий іній, а на калюжах з'являється тонка льодяна кірка. Саме таку погоду українці називають по-різному: хтось каже «прийшли заморозки», а хтось - «приморозки». Обидва слова знайомі з дитинства, але не всі розуміють, чим вони відрізняються.

Філологи пояснюють: обидва слова зафіксовані в українських тлумачних словниках і обидва нормативні. Вони позначають короткочасне зниження температури повітря або ґрунту нижче нуля, переважно вночі чи вранці, коли вдень ще тримається плюсова температура. Словник української мови навіть подає «приморозки» як синонім до слова «заморозки».

Яка різниця між заморозками і приморозками

Попри близькість значень, відтінки в слів усе ж різні. Приморозок - це невеликі весняні або осінні морози, які зазвичай бувають уночі чи на світанку і можуть пошкодити рослини. Слово походить від дієслова «приморожувати» - злегка ушкоджувати морозом.

Заморозки - це зниження температури повітря нижче нуля, через яке вода і волога на поверхнях можуть замерзати. Назва пов'язана зі словом «заморожувати» - доводити до замерзання, сильно охолоджувати.

Тому коли йдеться про короткочасні слабкі морози навесні чи восени, точнішим за значенням є слово «приморозки». Саме його рекомендують уживати мовознавці, зокрема професор Олександр Пономарів, зважаючи на походження і семантику слова.

Можна зустріти тлумачення, нібито кожне слово має свій сезон - осінь і весна. Але це хибна думка, наголошують філологи. Обидва слова вживають щодо будь-якої пори, коли трапляється короткочасний холод.

Ще одне слово про перший холод

Є в українській мові й цікаве слово для опису замерзлої землі - чорнотроп. Так називають осінній холодний період до випадання снігу, коли земля і дороги ще не вкриті сніговим покривом. А ще цим словом позначають дорогу, якою їдуть або йдуть по відкритому незасніженому ґрунту.

Слово «чорнотроп» належить до мисливської лексики. Наприклад, вислів «полювати по чорнотропу» означає полювати ще до випадання снігу, поки сліди тварин лишаються на землі.

Обидва слова - і «заморозки», і «приморозки» - давно звучать в українській художній літературі. Іван Франко вживав слово «приморозки», описуючи осінню погоду в горах. Панас Мирний писав про «ранні заморозки», які змінили колір зеленого листя.

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