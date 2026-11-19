Оба слова - «заморозки» и «приморозки» - нормативны в украинском языке, но имеют разные смысловые оттенки, поэтому выбор слова зависит от конкретной ситуации.

Погода в Украине изменилась на холод, и на траве утром все чаще виден серебристый иней, а на лужах появляется тонкая ледяная корка. Именно такую погоду украинцы называют по-разному: кто-то говорит «пришли заморозки», а кто-то - «приморозки». Оба слова знакомы с детства, но не все понимают, чем они отличаются.

Филологи объясняют: оба слова зафиксированы в украинских толковых словарях и оба нормативны. Они обозначают кратковременное понижение температуры воздуха или почвы ниже нуля, преимущественно ночью или утром, когда днем еще держится плюсовая температура. Словарь украинского языка даже подает «приморозки» как синоним слова «заморозки».

Какая разница между заморозками и приморозками

Несмотря на близость значений, оттенки у слов все же разные. Приморозок - это небольшие весенние или осенние морозы, которые обычно бывают ночью или на рассвете и могут повредить растения. Слово происходит от глагола «примораживать» - слегка повреждать морозом.

Заморозки - это понижение температуры воздуха ниже нуля, из-за которого вода и влага на поверхностях могут замерзать. Название связано со словом «замораживать» - доводить до замерзания, сильно охлаждать.

Поэтому когда речь идет о кратковременных слабых морозах весной или осенью, точнее по значению слово «приморозки». Именно его рекомендуют употреблять языковеды, в частности профессор Александр Пономарив, учитывая происхождение и семантику слова.

Можно встретить толкование, будто каждое слово имеет свой сезон - осень и весна. Но это заблуждение, подчеркивают филологи. Оба слова употребляют относительно любой поры, когда случается кратковременный холод.

Еще одно слово о первом холоде

Есть в украинском языке и интересное слово для описания замерзшей земли - чернотроп. Так называют осенний холодный период до выпадения снега, когда земля и дороги еще не покрыты снежным покровом. А еще этим словом обозначают дорогу, по которой едут или идут по открытому незаснеженному грунту.

Слово «чернотроп» относится к охотничьей лексике. Например, выражение «охотиться по чернотропу» означает охотиться еще до выпадения снега, пока следы животных остаются на земле.

Оба слова - и «заморозки», и «приморозки» - давно звучат в украинской художественной литературе. Иван Франко употреблял слово «приморозки», описывая осеннюю погоду в горах. Панас Мирный писал о «ранних заморозках», изменивших цвет зеленой листвы.

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