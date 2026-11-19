З початку 2026 року гаряча лінія Українського ветеранського фонду надала 21 607 консультацій - 18 199 психологічних і 3 408 юридичних. Допомога безоплатна й конфіденційна.

Допомога ветеранам в Україні стала доступнішою: гаряча лінія Українського ветеранського фонду Мінветеранів надала з початку 2026 року 21 607 консультацій.

За весь період роботи фахівці лінії опрацювали 87 530 звернень. Із 21 607 консультацій цього року 18 199 були психологічними, а ще 3 408 - юридичними.

Хто може звернутися на гарячу лінію

Зателефонувати можуть ветерани й ветеранки, члени їхніх сімей, військовослужбовці, а також родини загиблих і зниклих безвісти захисників та захисниць, військовополонених і звільнених із полону.

Психологи працюють цілодобово й допомагають впоратися з кризовими переживаннями та емоційним напруженням. Юристи консультують у будні з 09:00 до 18:00.

Юридична підтримка стосується військового права, отримання статусу, пільг, соціальних гарантій і захисту прав ветеранів та їхніх родин.

Хто працює на лінії

На лінії задіяні 15 психологів і 6 юристів. Психологічний напрям очолює ветеран і психолог Олександр Чаморсов.

Найчастіше люди звертаються через стрес, тривожність, панічні атаки, фобії, депресивні стани та апатію, а також із питаннями щодо ймовірних або підтверджених психічних розладів.

У жовтні відбулося 18 зустрічей груп підтримки, а юристи надали 281 консультацію - 208 усних і 73 письмових. Найпоширеніші юридичні питання стосувалися квартирного обліку, оформлення виплат і пільг.

Як звернутися на гарячу лінію

Допомога безоплатна й конфіденційна. Телефон лінії - 0 800 33 20 29.

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