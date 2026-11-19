Украинские семьи, отапливающие дом дровами, могут одновременно получать две субсидии от государства - на твердое топливо и на коммунальные услуги.

Субсидия на коммуналку в Украине зависит и от типа отопления жилья, и от доходов семьи. Но есть нюанс, о котором знают не все: одна семья может одновременно получать две выплаты от государства - на дрова или другое твердое топливо и на коммунальные услуги. На твердое топливо при этом предусмотрено до 9 205 гривен, а на коммуналку помощь назначают семьям, которые не имеют централизованного отопления и не отапливают жилье электроэнергией или газом.

Об этом рассказала руководитель Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад. По ее словам, решение о назначении или отказе ПФУ принимает с учетом доходов членов домохозяйства, их имущественного положения и других обстоятельств, предусмотренных законодательством.

Сколько дадут на дрова

Предельная расчетная стоимость тонны твердого топлива в 2026 году составляет 4 602,57 гривны. Минимальная годовая норма обеспечения топливом одного домохозяйства - 2 тонны.

Поэтому расчетный размер субсидии с учетом двух тонн топлива на семью составляет 9 205,14 гривны. Важно: это ориентир, а не гарантированная сумма. Реальный размер помощи рассчитывают индивидуально с учетом доходов, нормативов и обязательной доли платежа.

Две субсидии на одну семью

Если семья отапливает дом дровами или другим твердым топливом, это не означает, что ей назначат только одну субсидию. Параллельно можно получать помощь на оплату электроотопления, водоснабжения и водоотведения, вывоз бытовых отходов и природного газа для приготовления пищи.

Но выплаты предоставляются только в том случае, если семья соответствует условиям их назначения. То есть обе субсидии проверяют отдельно - по доходам и имущественному положению.

Документы для оформления

Субсидию на твердое топливо назначают один раз в календарный год. Поэтому домохозяйства, получавшие помощь на дрова в 2025 году, должны повторно подать заявление и документы на 2026 год.

Для оформления нужно подготовить:

соответствующее заявление;

декларацию о доходах и расходах членов семьи;

дополнительные документы - при необходимости.

Куда подавать документы

Обратиться можно в ближайший сервисный центр ПФУ, ЦНАП или передать документы через уполномоченное должностное лицо территориальной общины. Также заявление можно подать онлайн - через веб-портал электронных услуг ПФУ или портал "Дія".

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