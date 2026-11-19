Привычный алгоритм «остановился - перевёл в P - заглушил двигатель» постепенно убивает автоматическую коробку передач. Объясняем, как правильно парковать машину, чтобы не попасть на дорогой ремонт трансмиссии.

Штрафы для водителей в Украине волнуют многих, но есть и тихие ошибки, которые бьют по кошельку годами. Одна из них - привычка ставить автоматическую коробку в режим P, не включая сначала стояночный тормоз.

Многие водители, пересевшие на машины с автоматом, действуют по простому алгоритму: остановился, перевёл рычаг в положение P и заглушил двигатель. С технической точки зрения это неправильно, ведь создаёт лишнюю нагрузку на узлы коробки передач.

Когда селектор переходит в положение P, внутри коробки срабатывает парковочный стопор - металлический «собачка», который входит в зацепление с шестернёй выходного вала и блокирует её вращение. Этот механизм не предназначен удерживать массу машины даже на едва заметном уклоне.

Как правильно парковать авто с автоматом

Правильная последовательность действий такая: остановите авто, удерживая педаль тормоза нажатой, переведите селектор в нейтраль (N), включите стояночный тормоз - ручной или электронный. Затем отпустите основную педаль тормоза, чтобы убедиться, что машина полностью удерживается тормозной системой. Лишь после этого окончательно переведите рычаг в режим P.

Так вес автомобиля ложится на тормозные колодки, а не на внутренние механизмы дорогой трансмиссии. Колодки значительно дешевле и проще в обслуживании, чем детали автоматической коробки.

Что будет, если постоянно игнорировать стояночный тормоз

Первый признак проблемы - рычаг начинает двигаться туго, когда вы переводите его из P в режим D или R. Также может появиться характерный металлический «щелчок» или удар, свидетельствующий о напряжении в механизме.

Со временем постоянное давление на парковочный стопор вызывает деформацию зацепа или места его крепления. В крайних случаях после долгой стоянки на крутом склоне без ручника механизм может заклинить, и тогда придётся полностью разбирать коробку передач.

По оценке автомастеров из профильной сети СТО, замена парковочного стопора вместе с разбором автоматической коробки стоит в Украине от 15 до 35 тысяч гривен в зависимости от марки авто. «Водители часто не догадываются, что причиной заклинившей коробки стал именно парковочный стопор, а ремонт выходит не дешевле, чем установка контрактной АКПП», - объясняют мастера в комментарии Politeka.

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