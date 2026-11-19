Графики отключения света в Запорожье на 20 ноября уже известны - в пятницу из-за плановых ремонтов электрооборудования часть города временно останется без электроснабжения.

Графики отключения света в Запорожье на 20 ноября уже опубликованы. В пятницу в городе будут действовать плановые обесточивания из-за ремонта электрооборудования - без света останется ряд улиц.

Отключения пройдут двумя периодами. Первый продлится с 09:00 до 17:00, второй - с 09:00 до 16:00. Оба связаны с плановым ремонтом электрооборудования.

Об этом сообщает официальный сайт «Запорожьеоблэнерго». В первый период, с 09:00 до 17:00, обесточивания коснутся таких адресов:

С 09:00 до 17:00

ул. Авраменко: 9 (п. 1, 2);

ул. Владимира Украинца (Новокузнецкая): 41, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 53б, 57, 59;

ул. Героев 110-й бригады (Докучаева): 54-64, 55, 57;

ул. Героев 55 Бригады (Уральская): 59, 59а, 61, 84а;

ул. Экскаваторная: 9;

ул. Зеленодольская: 62, 64;

ул. Калибровая: 8, 8а, 10, 13, 13а;

ул. Нагнибеды: 8, 8а, 10;

ул. Теплостроительная: 20, 20-22, 22, 28, 30;

ул. Троллейбусная: 1, 1а;

ул. Цитрусовая: 5, 5а;

ул. Чарівна: 28а, 29, 32, 34, 36, 36а, 38, 38а, 38б, 40, 40б, 93, 95, 103, 105, 105а, 107, 109, 109а, 113, 113а, 117, 117а, 119, 119а, 121;

ул. Штабная: 7а, 9, 12;

ул. Ярославны (Качалова): 14, 16;

пр. Моторостроителей: 2/Чарівна, 76а;

шоссе Южное: 72а.

Второй период обесточиваний запланирован с 09:00 до 16:00. Без света в это время останутся:

С 09:00 до 16:00

бул. Марии Примаченко (пр. Маяковского): 3;

ул. Варнацкая (Каменская): 1-21, 2-26;

ул. Вячеслава Зайцева (Лермонтова): 3, 5, 6;

ул. Заповітна (Батайская): 1-27, 2-30;

ул. Запорожская: 2б, 2в;

ул. Леонида Жаботинского: 43, 45, 45А, 47, 47А, 49;

ул. Тарасовская (Краснополянская): 1, 1а, 3-27;

ул. Фортечная: 1, 1а, 3, 3б;

ул. Якова Новицкого: 8, 10;

пр. Соборный: 141, 145, 145В, 147, 184;

пер. Генический: 1-17, 2-12;

пер. Моринецкий (Майкопский): 1-15, 2-16.

Энергетики советуют жителям указанных адресов заранее зарядить телефоны, павербанки и фонарики, а также не включать сразу после восстановления света мощную технику, чтобы избежать скачков напряжения.

Ранее Politeka сообщала, отключение света в Запорожье на 13 ноября: опубликованы дополнительные графики.

Также Politeka сообщала, энергетики предупредили: опубликованы графики отключения света в Запорожье на 12 ноября.