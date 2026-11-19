Верховная Рада 9 ноября приняла за основу законопроект №11486, который внедряет в Украине Нитратную директиву ЕС. Хозяйства в зонах, уязвимых к нитратам, получат обязательные лимиты на удобрения, проверки и штрафы до 43 235 гривен.

Как правильно вносить удобрения в почву теперь будет определять отдельный закон. Верховная Рада 9 ноября приняла за основу законопроект №11486, который внедряет в Украине Нитратную директиву ЕС.

Как сообщает ЛІГА:ЗАКОН, за документ проголосовали 248 народных депутатов. Закон вступит в силу через год после официального опубликования, если его окончательно примут. Авторы планируют проголосовать в целом в первом-втором квартале 2027 года.

Государство определит зоны, уязвимые к нитратам, для каждого района речного бассейна и внесет их в земельный кадастр. Критерий прост: содержание нитратов свыше 50 мг/дм3 в воде или риск такого превышения.

Для хозяйств в этих зонах обязательной станет Программа действий. Она установит периоды, когда вносить удобрения запрещено, требования к хранилищам навоза и главный лимит - не более 170 кг азота на гектар в год.

Аграрии должны будут вести записи о сроках и объемах внесения азотных удобрений и допускать инспекторов к местам хранения навоза. Фактически проверки станут постоянной частью работы в зонах, уязвимых к нитратам.

За невыполнение мероприятий предусмотрен штраф в размере пяти минимальных зарплат. По минималке 2026 года это 43 235 гривен.

Принятие закона называют условием доступа украинской агропродукции к рынку ЕС и возможным бенчмарком программы Ukraine Facility. До сих пор требования Нитратной директивы были для Украины обязательством в рамках евроинтеграции, теперь их переводят в национальное законодательство.

К чему готовиться аграриям уже сейчас

Хотя закон еще не вступил в силу, хозяйствам в уязвимых зонах стоит подготовиться заранее. Среди ключевых требований:

вести учет сроков и объемов внесения азотных удобрений;

привести хранилища навоза к требованиям Программы действий;

не превышать лимит 170 кг азота на гектар в год;

допускать инспекторов к местам хранения навоза.

Ко второму чтению текст могут изменить. Дискуссионными остаются субъект контроля, сроки и переходный период для животноводов, поэтому финальные правила могут отличаться от принятых за основу. Правительство в то же время целится обеспечить практическое выполнение директивы до конца 2028 года.

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