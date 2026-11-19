Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 20 по 26 листопада обіцяє поступове похолодання: максимальна денна температура впаде з +8° до -1°, а опади прогнозують цілих п'ять днів із семи.

Синоптики попереджали про різке похолодання ще минулого тижня, і нові дані підтверджують, що тенденція до зниження температури в Харківській області триватиме й надалі: з 20 по 26 листопада стовпчики термометрів вдень опустяться з +8° до -1°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура впродовж тижня коливатиметься в межах від -1° до +8°, а нічна - від -2° до +7°.

У п'ятницю, 20 листопада, в області буде хмарно, можливі опади. Вдень повітря прогріється до +8°, а вночі температура опуститься до +3°.

У суботу, 21 листопада, хмарність очікується з проясненнями, опадів не передбачається. Вдень все ще утримається позначка +8°, а вночі потеплішає до +7°.

У неділю, 22 листопада, небо буде малохмарним, однак синоптики не виключають опадів. Денна температура опуститься до +5°, нічна - до +3°.

У понеділок, 23 листопада, збережеться малохмарна погода без опадів. Вдень термометри покажуть +5°, а вночі похолодає до 0°.

У вівторок, 24 листопада, синоптики прогнозують опади. Вдень і вночі температура утримається на позначці +1°.

У середу, 25 листопада, також можливі опади. Повітря вдень прогріється лише до 0°, а вночі похолодає до -2°.

У четвер, 26 листопада, погода залишиться дощовою. Це буде найхолодніший день тижня: вдень очікується -1°, вночі - також -1°.

Отже, найтеплішою в Харківській області буде п'ятниця й субота, 20-21 листопада, коли вдень повітря прогріватиметься до +8°. Найхолодніше синоптики обіцяють у четвер, 26 листопада, - лише -1° вдень. Перепад денної температури за тиждень сягне 9°. Опади прогнозують одразу п'ять днів із семи - у п'ятницю, неділю, вівторок, середу та четвер.

Через часті опади та поступове похолодання варто заздалегідь подбати про парасольку й взуття з гарною підошвою, а за кермом - бути особливо уважними через мокре дорожнє покриття. Оскільки до кінця тижня температура опуститься нижче нуля, людям похилого віку та тим, хто має хронічні захворювання, синоптики радять одягатися тепліше і уникати тривалого перебування на холоді.

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