У п'ятницю, 20 листопада, Україну накриють дощі та сильний вітер через циклон і атмосферні фронти. Вдень у більшості областей буде +5...+10 градусів, а на півдні, в центрі та на Закарпатті - до +14.

Прогноз погоди в Україні знову змінюється - у п'ятницю, 20 листопада, країну накриє циклон із дощами та сильним вітром.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко, передає Новини.LIVE. За її словами, територія України опиниться під впливом циклону та атмосферних фронтів, які принесуть щільну хмарність і опади.

Якою буде температура 20 листопада

Денна температура повітря в більшості областей становитиме +5...+10 градусів. У південних, центральних областях та на Закарпатті повітря прогріється до +9...+14 градусів.

На крайній півночі буде прохолодніше - +3...+5 градусів. Тож найтепліше вдень буде на півдні, а найсвіжіше - на півночі.

У Києві 20 листопада також буде дощити і вітряно. Вдень стовпчики термометрів покажуть +6...+8 градусів.

Коли прийде похолодання

За словами Наталії Діденко, відносно тепла погода протримається недовго. Похолодання в Україні очікується вже з 22 листопада.

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