Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 20 по 26 листопада обіцяє мінливий тиждень: синоптики очікують максимум +7° у п’ятницю, 20 листопада, і похолодання до +1° у вівторок, 24 листопада, а опади можливі аж п’ять днів із семи.

Попередній тижневий прогноз синоптиків уже попереджав киян про мінливу погоду — і новий тиждень, з 20 по 26 листопада, підтверджує цю тенденцію: температура коливатиметься від +7° до +1°, а дощі очікуються майже половину тижня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури у Київській області протягом тижня з 20 по 26 листопада коливатимуться від +1° до +7°.

У п’ятницю, 20 листопада, повітря прогріється до +7° вдень, а вночі температура опуститься до +5°. Небо буде хмарним, і синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 21 листопада, стовпчики термометрів вдень покажуть +6°, а вночі температура практично не зміниться і залишиться на позначці +6°. Хмарність очікується з проясненнями, і опади також можливі.

У неділю, 22 листопада, вдень потеплішає лише до +4°, а вночі похолодає до -1°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 23 листопада, температура вдень утримається на позначці +2°, вночі опуститься до +1°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не очікується.

У вівторок, 24 листопада, вдень стане найпрохолодніше за весь тиждень — лише +1°, а вночі термометри покажуть -1°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У середу, 25 листопада, денна температура залишиться на рівні +1°, нічна — -1°. Синоптики попереджають про можливі опади.

У четвер, 26 листопада, завершить тиждень температура +1° вдень і -1° вночі, із можливими опадами.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п’ятниця, 20 листопада, з температурою +7°, а найпрохолоднішим — вівторок, 24 листопада, коли повітря прогріється лише до +1°. Перепад температур за тиждень сягне 6°. Опади синоптики прогнозують у п’ятницю, суботу, неділю, середу та четвер — тобто аж п’ять днів із семи.

Через часті опади та прохолодну погоду мешканцям Київської області варто мати при собі парасольку й взуття з нековзною підошвою, а водіям — бути особливо уважними на дорозі через можливу слизькість. Через похолодання до +1° у середині тижня варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

Раніше Politeka повідомляла, синоптики попередили про різке похолодання: прогноз погоди на тиждень у Київській області з 18 по 24 листопада.

Також Politeka повідомляла, дощі, хмари та температурні гойдалки: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 17 по 23 листопада у Київській області.

Як повідомляла Politeka, синоптики попередили про затяжні дощі: прогноз погоди на тиждень у Київській області з 16 по 22 листопада.