Другий рівень пенсійної системи передбачений законом ще з 2004 року, але жодної гривні обов'язкових внесків на особисті рахунки так і не перерахували. Розповідаємо, що діє зараз і що уряд пропонує натомість.

Пенсія в Україні: накопичувальний другий рівень досі існує лише на папері. Закон № 1058-IV передбачив його ще з 2004 року, однак станом на середину жовтня 2026 року нового закону немає, а уряд обговорює вже іншу модель - добровільну участь з автозарахуванням і правом відмови.

Накопичувати на пенсію сьогодні можна тільки самостійно - через недержавні пенсійні фонди (НПФ) або страхування життя. Перший, солідарний рівень, виплачує Пенсійний фонд з поточних внесків працюючих, тобто з ЄСВ і трансфертів держбюджету. Саме він зараз забезпечує майже всіх пенсіонерів.

Чому другий рівень не стартував за 22 роки

Старт кілька разів переносили, а чинна редакція закону прив'язує запровадження другого рівня до року, наступного за роком подолання дефіциту бюджету ПФУ. Оскільки фонд щороку отримує значні дотації, ця умова фактично відкладає запуск на невизначений строк.

Політична причина проста: будь-яка накопичувальна модель вимагає перенаправити частину внесків, тоді як солідарна система вже зараз дефіцитна. Уряди побоювалися дірки в бюджеті ПФУ, а з 2022 року пріоритетом стала своєчасна виплата чинних пенсій.

Провалені законопроєкти та нова модель

Законопроєкт № 2683 (кінець 2019 року) пропонував внески роботодавця 2% і працівника 1% зарплати. Урядовий № 9212 від 17 квітня 2023 року передбачав обов'язкову участь працівників до 55 років і внески роботодавця 1%, 1,5% і 2% у межах ЄСВ з паритетним співфінансуванням держави. Обидва провалилися: № 2683 відправили на повторне перше читання, а № 9212 25 квітня 2024 року набрав лише 214 голосів при потрібних 226.

Головним каменем спотикання була обов'язковість, яку частина депутатів сприймала як новий податок на зарплату. Тому Мінсоцполітики відмовилося від свого проєкту січня 2025 року зі ставками 2%, 4% і 6% і тепер пропонує добровільну участь.

У квітні 2026 року міністр соціальної політики Денис Улютін заявив, що замість обов'язкової системи запровадять добровільну з автозаписом. Кожного працівника включатимуть автоматично, але він зможе відмовитися і залишитися лише в солідарній системі. Розмір внесків і частку роботодавця наразі не визначено. За концептом, який обговорювали влітку, закон мав би діяти з 1 січня 2027 року, а внески почалися б з 1 січня 2028 року.

Що з гарантіями та успадкуванням

Усі версії законопроєктів визначали накопичення як приватну власність учасника. У разі смерті заощадження переходять до спадкоємців - це закладали і № 9212, і проєкт 2025 року. Кошти в НПФ успадковуються вже зараз.

Механізм захисту накопичень від інфляції в новій моделі поки не визначений. Держава не гарантує дохідності НПФ, тому результат залежить від інвестиційної політики фонду, а нагляд за фондами здійснює НКЦПФР.

Що можна зробити вже зараз

В Україні працює близько 50 недержавних пенсійних фондів, а учасників налічується приблизно 900 тисяч. Більшість потрапили туди через роботодавців, а самостійно заощаджує лише близько 10%. Загальні активи НПФ на кінець 2024 року становили близько 5,7 млрд грн.

Внески до НПФ і за договорами довгострокового страхування життя можна включити до податкової знижки і повернути 18% ПДФО. У 2026 році ліміт становить 4 660 грн на місяць за себе і 2 330 грн за кожного члена сім'ї першого ступеня споріднення. Декларацію за 2026 рік на знижку подають до 31 грудня 2027 року.

Мінімальний план такий: перевірте стаж і зарплату в особистому кабінеті на порталі ПФУ, оберіть НПФ з ліцензією в реєстрі НКЦПФР і порівняйте дохідність за кілька років, а також уточніть, чи не сплачує роботодавець корпоративні внески. Договір і платіжки збережіть для податкової знижки. Про статус другого рівня та внески повідомляє Concord Fintech.

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