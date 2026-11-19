Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 20 по 26 листопада обіцяє відчутний перепад температур: від +15° на початку тижня до +3° у середу. Синоптики попереджають і про можливі опади в окремі дні.

Синоптики раніше вже попереджали жителів регіону про різке похолодання, і новий тиждень підтверджує цю тенденцію: в Одеській області температура впаде з +15° на початку тижня до +3° у середині.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня з 20 по 26 листопада коливатимуться в діапазоні від +3° до +15°, а вночі очікується від +1° до +11°.

У п'ятницю, 20 листопада, повітря прогріється до +15° вдень, вночі очікується +11°. Небо буде малохмарним, однак синоптики не виключають опадів.

У суботу, 21 листопада, температура опуститься до +13° вдень і +9° вночі. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У неділю, 22 листопада, стовпчики термометрів покажуть +7° вдень і +5° вночі. Небо залишиться малохмарним, без опадів.

У понеділок, 23 листопада, вдень потеплішає до +11°, а вночі похолодає до +6°. Хмарно, і цього дня знову можливі опади.

У вівторок, 24 листопада, температура утримається на позначці +5° вдень і +3° вночі. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У середу, 25 листопада, стане найхолодніше за весь тиждень: вдень лише +3°, вночі +2°. Синоптики прогнозують опади.

У четвер, 26 листопада, трохи потеплішає — до +4° вдень і +1° вночі. Хмарність мінлива, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п'ятниця, 20 листопада, з температурою +15°, а найхолоднішим — середа, 25 листопада, коли повітря прогріється лише до +3°. Перепад температур за тиждень сягне 12°. Опади синоптики прогнозують у п'ятницю, 20 листопада, понеділок, 23 листопада, та середу, 25 листопада.

З огляду на такий різкий перепад температур, мешканцям регіону варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами варто мати при собі парасольку та бути обережнішими за кермом через слизьку дорогу.

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