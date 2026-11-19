В октябре 2026 года застройщики в Киеве продали в десять раз меньше квартир, чем в среднем за 2021 год. Спрос падает из-за обстрелов, но цены на квадратный метр продолжают расти, и девелоперы прогнозируют значительное подорожание уже в 2027 году.

Цены на квартиры в новостройках Киева продолжают расти, хотя продажи упали до рекордно низкого уровня: в октябре 2026 года застройщики реализовали в десять раз меньше жилья, чем в среднем за 2021 год. Об этом говорится в исследовании «Экономической правды».

Ситуация резко ухудшилась с августа. Покупатели откладывают сделки из-за усиления обстрелов и ухудшения ситуации с безопасностью. В то же время у девелоперов накопилось почти 17 тыс. непроданных квартир.

Сколько квартир продают в Киеве

В сентябре продажи рухнули до 10% от показателей 2021 года, а в октябре остались на том же уровне. В столице активно строят около 70 жилых комплексов: в сентябре в них продали 181 квартиру, а в октябре - 182.

Основатель Киевской школы девелопмента Игорь Райков оценивает: в 2021 году на первичном рынке ежемесячно продавали квартир на $200 млн. В августе 2026-го показатель был в пять раз меньше - $38,4 млн, а в сентябре упал до $20 млн.

Сколько стоит квадратный метр

В октябре на первичном рынке Киева для покупки были доступны 16,8 тыс. квартир общей стоимостью $2 млрд. Средневзвешенная цена квадратного метра, по подсчетам аналитиков КШД, составляет $1934 - это около 88 тыс. грн.

По данным Dim.ria, в октябре по сравнению с сентябрем медианная стоимость квадратного метра в Киеве выросла на 5% - до $1,5 тыс. В ЛУН приводят похожие цифры: медиана стартовой цены выросла на 3% - до $1,4 тыс. Спрос на новостройки при этом упал на треть.

Почему цены растут несмотря на падение продаж

Причина подорожания - рост себестоимости строительства. В августе цены в строительстве выросли на 25,4% год к году из-за подорожания материалов и логистики, дефицита работников и расходов на энергетику и безопасность.

Застройщики стараются не перекладывать весь рост расходов на покупателя, ведь платежеспособный спрос ограничен. Часть нагрузки девелоперы компенсируют собственной маржой.

Какие скидки и условия сейчас предлагают

В 2026 году ценовая политика девелоперов стала заметно гибче. Компании предлагают рассрочку на годы, малый первый взнос, скидки до 10% при полной оплате, спецпредложения на отдельные квартиры, адресные скидки и паузы в ежемесячных платежах.

Средний срок от первого обращения до заключения договора вырос с пяти до семи недель, рассказал CEO группы компаний Perfect Group Алексей Коваль. В компании «Интергал-буд» говорят, что период от первого контакта до решения о покупке увеличился с 58 до 67 дней.

Прогноз на 2027 год

Алексей Коваль называет нынешний момент лучшим временем для покупателей. В 2027 году девелоперы прогнозируют значительный рост цен, поскольку не будут выходить с новыми проектами, если придется работать «в ноль».

По данным ЛУН, в первом полугодии 2026-го количество квартир, строительство которых начали в столице, уменьшилось на 65% год к году. Через два-три года это может обернуться дефицитом жилья, предупреждают в Perfect Group.

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