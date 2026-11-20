Мужчину, которого военно-врачебная комиссия (ВВК) признала непригодным к службе, должны исключить из воинского учета. Но на практике ТЦК иногда отказывают, и тогда спор приходится решать в суде.

Правила воинского учета в Украине содержат четкую норму: мужчину, которого военно-врачебная комиссия (ВВК) признала непригодным к службе, обязаны исключить из воинского учета. Однако на практике территориальные центры комплектования (ТЦК) иногда отказывают или затягивают процедуру, и тогда вопрос приходится решать через суд.

Как напоминает "Судебно-юридическая газета", основанием для исключения из учета является заключение ВВК. Важна именно формулировка о непригодности к военной службе с исключением из воинского учета. Другая степень пригодности такого последствия не дает.

После медосмотра мужчина получает одно из заключений комиссии. Если в постановлении ВВК указана непригодность с исключением из учета, ТЦК должен оформить исключение. Человек больше не состоит в запасе, не подлежит мобилизации, а его статус в приложении "Резерв+" меняется соответственно.

Отказ ТЦК обычно связан с сомнениями в самом решении или с документами. Центр может считать, что заключение оформлено ненадлежащим образом, не хватает подтверждений диагноза, или направить мужчину на дополнительный осмотр.

Суды в таких спорах чаще всего встают на сторону человека. Если заключение ВВК законно и оформлено надлежаще, суд признает отказ ТЦК неправомерным и обязывает исключить гражданина из воинского учета.

Как исключиться из воинского учета по состоянию здоровья

Первый шаг - пройти ВВК. Направление выдает ТЦК, куда мужчина обращается со своими медицинскими документами: выписками, эпикризами, результатами обследований. Чем полнее пакет, тем больше шансов получить решение без дополнительных осмотров.

Что делать, если ТЦК отказывает

Если центр не исключает из учета, несмотря на заключение ВВК, мужчина имеет право на обжалование. Сначала стоит подать письменное заявление в ТЦК и получить официальный отказ. С ним уже можно идти в административный суд.

Иск подают в окружной административный суд по месту нахождения ТЦК. В заявлении просят признать отказ или бездействие неправомерным и обязать центр исключить лицо из воинского учета. К иску прилагают копию постановления ВВК и переписку с ТЦК.

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