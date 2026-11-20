Высокая цена не гарантирует, что перед вами настоящий продукт. Чаще всего фальсифицируют оливковое масло первого холодного отжима, японскую матчу, мед, ваниль и шафран.

Оливковое масло на украинских полках далеко не всегда настоящее, даже если стоит дорого. Дорогой ценник не гарантирует качество. Рассказываем, как отличить настоящий премиальный продукт от фальсификата еще на этапе выбора.

Оливковое масло: что чаще всего подделывают

Больше всего не повезло оливковому маслу первого холодного отжима, которое на этикетках обозначают как Extra Virgin. Именно его фальсифицируют чаще всего, ведь спрос на него стабильно высокий, а цена позволяет заработать на подмене.

По классической схеме дорогое масло просто разбавляют более дешевым - рафинированным оливковым, подсолнечным или соевым. Вкус и цвет подгоняют красителями, поэтому отличить такую смесь на глаз почти невозможно.

На что смотреть на этикетке

Настоящее масло Extra Virgin должно иметь на бутылке не только красивую надпись. Ищите год сбора урожая и конкретный регион производства - размытое сделано в ЕС или Product of Italy ничего не гарантирует.

Признак качества - маркировка защищенного происхождения: DOP (Denominazione di Origine Protetta) или IGP. Это знак, что продукт сделали в конкретном регионе по строгим правилам, а не смешали из масла из разных стран.

Кислотность настоящего Extra Virgin не превышает 0,8%. Если на этикетке указали больше или вообще не указали - это повод задуматься. А надпись light или pomace означает не диетический продукт, а рафинированное масло низшего сорта.

Матча: цвет выдает все

Японский порошковый чай матча - еще один фаворит фальсификаторов. Правильная матча стоит дорого, поэтому ее часто заменяют подкрашенным листовым чаем или смесью с обычным порошком.

Первое, на что надо смотреть, - цвет. Настоящая церемониальная матча имеет яркий насыщенный зеленый оттенок. Тусклый, желтовато-коричневый или болотный цвет означает, что чай старый, окислился или это вообще низкий сорт.

Качественная матча - это очень мелкий, шелковистый порошок без комочков. На вкус она сладковатая, с умами, а не резко горькая. И обязательно обращайте внимание на происхождение: настоящую матчу выращивают в Японии, в регионах Удзи или Нисио.

Как проверить премиальный продукт дома

Для оливкового масла есть простой тест на вкус. Настоящее Extra Virgin слегка горчит и щиплет горло - это признак полифенолов, которых в подделке нет. Пресный, мягкий вкус скорее указывает на рафинированную смесь.

А вот популярный тест с холодильником, когда масло ставят в холод и смотрят, застынет ли оно, на самом деле ничего не доказывает. И настоящее, и фальшивое масло застывают по-разному в зависимости от состава жиров.

Матчу легко проверить, если просеять немного порошка. Качественный чай равномерно распределяется, а дешевая подделка оставляет грубые частицы. Также настоящая матча всегда ярко зеленая, даже в сухом виде.

Какие еще премиальные продукты подделывают

В группе риска не только масло и чай. Фальсифицируют мед, который разбавляют сахарным сиропом, ваниль, вместо которой продают синтетический ванилин, и шафран - самую дорогую пряность в мире.

Подделывают даже сыр пармезан, бальзамический уксус и деликатесные морепродукты. Общее правило одно: честный производитель всегда указывает полный состав, происхождение и не стесняется названия региона.

Что проверить перед покупкой

Читайте состав полностью, а не только крупное слово на лицевой стороне.

Ищите маркировку происхождения: DOP, IGP, конкретный регион.

Обращайте внимание на цену - настоящий премиальный продукт не может быть подозрительно дешевым.

Для матчи смотрите на цвет и текстуру порошка.

Избегайте товаров без какой-либо информации о производителе.

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