Верховный Суд разобрал дело, где мать перевела дочери за границу более 103 тысяч долларов без какой-либо расписки. Юристы объяснили, можно ли вернуть такие деньги через суд и что для этого нужно.

Вернуть долг без расписки через суд - такая задача встала перед матерью, которая перевела дочери в Дубай 71 000 долларов через SWIFT и еще 32 000 долларов отдала наличными. Вместе более 103 000 долларов - и ни одного документа о том, что это ссуда.

Дело № 752/16584/23 рассматривал Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда. Постановление вышло 4 ноября 2026 года, о нем сообщила Судебно-юридическая газета. В решении суд объяснил, что делать, когда деньги одолжили близкому человеку без какого-либо документа.

По Гражданскому кодексу договор займа на значительную сумму должен заключаться в письменной форме. Подтверждением обычно служит расписка заемщика или другой документ, удостоверяющий передачу денег. Без такого документа доказать в суде, что это была именно ссуда, а не подарок, гораздо сложнее.

В этой истории главная разница - между банковским переводом и наличными. 71 000 долларов, переведенные через SWIFT, зафиксированы банковскими документами: платежным поручением и выпиской. Это письменные доказательства, которые суд принимает во внимание. А вот 32 000 долларов наличными, переданные без расписки, доказать значительно труднее.

Закон прямо запрещает ссылаться на показания свидетелей, если письменная форма договора займа не была соблюдена. То есть даже если родственники или друзья подтвердят, что деньги давали в долг, суд не сможет основывать на этом решение. Спасает только письменный след - переводы, переписка, расписка.

Доказательствами, кроме расписки, могут быть банковские выписки, квитанции, платежные поручения, а также переписка в мессенджерах или по электронной почте, где стороны обсуждают сумму, срок возврата и сам факт долга. Главное, чтобы из этих документов было понятно: деньги передали как ссуду, а не как подарок.

Как правильно одалживать, чтобы потом вернуть деньги

Даже родственникам советуют брать письменную расписку. В ней должны быть паспортные данные обеих сторон, сумма займа цифрами и словами, дата получения денег, срок возврата и подпись заемщика. Расписку заемщик пишет собственноручно, от руки, а не печатает.

Если переводите деньги через банк, в назначении платежа укажите слово «займ» или «возврат долга», а не «подарок» или «помощь». Сохраняйте все выписки и переписку, где речь идет о возврате средств.

Если расписки нет, но есть банковские документы о переводе, шансы вернуть деньги через суд сохраняются. С наличными без какого-либо подтверждения ситуация почти безнадежна. Поэтому юристы советуют оформлять любую ссуду письменно, даже если речь идет о самых близких людях.

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