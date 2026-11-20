В Украине действует полный запрет на курение и использование любых табачных и никотиновых изделий в помещениях и на территории всех учебных заведений. Под ограничение попадают не только сигареты, но и вейпы, кальяны и устройства для нагревания табака.

Изменения в школах в Украине касаются не только учебы. Во всех учебных заведениях действует полный запрет на курение и использование любых табачных или никотиновых изделий, а за нарушение наказывают сразу несколько категорий людей.

Под ограничение попадают не только обычные сигареты. Речь также об электронных сигаретах, вейпах, кальянах и устройствах для нагревания табака. Запрет действует как в помещениях, так и на территории школ, колледжей и университетов.

Сколько заплатит учебное заведение

За курение на территории школы или другого учебного заведения предусмотрен штраф 1000 гривен. При этом оштрафуют не обязательно директора: ответственность возлагается на администрацию заведения.

Если в течение года нарушение повторится, сумма вырастает до 10 000 гривен. Контролировать соблюдение этих требований может Госпродпотребслужба.

Что грозит взрослому курильщику

Для совершеннолетних ответственность предусмотрена статьей 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За курение в запрещенном месте нарушителю могут вынести предупреждение или назначить штраф от 51 до 170 гривен.

Если человек повторно нарушит запрет в течение года после того, как его уже привлекли к ответственности, штраф составит от 170 до 340 гривен.

Что грозит несовершеннолетним и их родителям

Для детей и подростков последствия зависят от возраста. Административная ответственность обычно наступает с 16 лет. К несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет при определенных условиях могут применяться меры воздействия, предусмотренные статьей 24-1 КУоАП.

Среди таких мер - предупреждение, выговор, а также передача несовершеннолетнего под надзор родителей, лиц, их заменяющих, или педагогическому либо трудовому коллективу с их согласия.

Отдельно закон предусматривает ответственность родителей или лиц, их заменяющих. Согласно статье 184 КУоАП предупреждение или штраф от 850 до 1700 гривен могут быть назначены, в частности, за правонарушение, совершенное ребенком в возрасте от 14 до 16 лет.

За повторное в течение года нарушение предусмотрен штраф от 1700 до 5100 гривен. Протокол в таких случаях составляет полиция, а решение о взыскании принимает суд.

Кто контролирует запрет

Соблюдение запрета в заведениях проверяет Госпродпотребслужба, а протоколы по нарушениям несовершеннолетних составляет полиция. Поэтому заплатить придется и самому курильщику, и родителям, и заведению, которое не обеспечило порядок на своей территории.

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