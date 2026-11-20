Военные, имевшие статус участника боевых действий за предыдущие периоды, теперь смогут подтвердить его и за участие в отпоре полномасштабному вторжению. Правительство устранило юридическую коллизию, из-за которой ранее отказывали около тысячи защитников.

Статус УБД для ветеранов правительство теперь позволяет подтвердить и по новому основанию - участие в отпоре полномасштабной агрессии после 24 февраля 2022 года. Ранее имеющееся удостоверение участника боевых действий фактически становилось препятствием для оформления статуса по другому правовому основанию.

О принятии изменений в правительственные постановления Минветеранов сообщило на сайте Кабмина 22 октября 2026 года. Нововведения касаются тех, кто уже имел УБД за предыдущие периоды службы или выполнение определенных законом задач, а после полномасштабного вторжения снова встал на защиту страны.

Почему раньше отказывали

По объяснению ведомства, такие люди могли сталкиваться с отказами и бюрократическими трудностями из-за юридических коллизий и отсутствия четкого механизма. По оценке Минветеранов, изменения помогут около тысячи военнослужащих подтвердить статус за участие в отпоре полномасштабной агрессии.

Теперь УБД будут предоставлять по общей процедуре независимо от того, получал ли человек этот статус ранее по другим пунктам закона. Процедуры согласовывают с возможностями автоматического предоставления статуса через электронные реестры.

Одно удостоверение на выбор

Если оснований несколько, предусмотрено одно бумажное удостоверение на выбор. Информацию о статусе по другим правовым основаниям будет подтверждать выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Важно: это не означает автоматического удвоения льгот или выплат. Право на конкретную помощь зависит от условий соответствующей программы и законодательства.

Что подготовить и когда обращаться

В Минветеранов рекомендуют сохранять справки о непосредственном участии в боевых действиях, приказы и другие подтверждения. Тем, кто ранее получил отказ из-за уже имеющегося статуса, стоит уточнить в уполномоченном органе порядок повторного обращения.

Обращаться по обновленным правилам можно будет после официального опубликования принятых изменений. В сообщении Кабмина не указан номер постановления и конкретная дата вступления в силу.

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