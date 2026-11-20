Минразвития доработало законопроект о работе такси и перевозках через цифровые платформы. Водителям предлагают платные электронные сертификаты и штраф в 17 тысяч гривен за перевозки без права предоставлять услуги.

Правила работы такси в Украине могут снова измениться - Минразвития доработало законопроект о перевозках через цифровые платформы. Водителям предлагают выдавать платные электронные сертификаты, а за поездки без права предоставлять услуги - штраф в 17 тысяч гривен.

Проект закона о работе такси и сервисов вроде Uklon и Bolt доработали 18 сентября 2026 года. Документ пока не принят, поэтому все прописанные в нём требования и санкции ещё не действуют, сообщает Tram.news.

Пассажиры, если закон примут, смогут проверять информацию о водителе и автомобиле по QR-коду. Его должны размещать в салоне и под лобовым стеклом во время каждой поездки.

Проект также требует таксометр или соответствующую программу. Во время контрольных поездок инспекторы смогут проверять оплату и получение чека.

Платные сертификаты для водителей

Водителям предлагают выдавать электронные сертификаты. В доработанном документе указано, что они будут действовать бессрочно.

Плата за оформление будет равна прожиточному минимуму для трудоспособных лиц на день выдачи. В 2026 году этот минимум составляет 3328 гривен, сообщила Государственная налоговая служба.

Штраф в 17 тысяч гривен

За перевозки без права предоставлять услуги водителю предлагают штраф в размере 17 тысяч гривен. Эта санкция вступит в силу только после принятия закона.

В Киеве предложенные правила, если их примут, будут распространяться и на ночные поездки на такси.

Опрошенные «Минфином» участники рынка предполагают, что новые требования могут сократить количество доступных автомобилей. Это их прогноз, а не оценка в самом законопроекте.

Что это значит для водителя

Если закон примут, водителю такси придётся оформить платный сертификат, иметь таксометр или программу и разместить QR-код в салоне. За работу без права предоставлять услуги будет грозить штраф.

Ранее Politeka сообщала, за что водителям в Украине придётся заплатить 510 гривен.

Также Politeka сообщала, за что реально наказывают водителей зимой за шины.