Отсрочка в «Резерв+» не даёт права на выезд за границу - юристы объяснили, какие документы на самом деле проверяют на КПП и кого могут пропустить.

Выезд за границу для мужчин во время войны регулируется отдельными правилами, и наличие отсрочки в «Резерв+» здесь не помогает. Статус в приложении подтверждает лишь отсрочку призыва, а не право на пересечение границы, поясняют в «Судебно-юридической газете».

Во время военного положения мужчинам от 18 до 60 лет выезд за границу в целом запрещён. Однако в постановлении Кабмина №57 прописаны категории, которые всё же могут пересечь границу, если имеют документы, подтверждающие основание.

Отсрочка и право на выезд - это разные вещи

Отсрочка от мобилизации лишь откладывает призыв. Она ничего не меняет в воинском учёте и не отменяет ограничений на выезд. Поэтому даже если в «Резерв+» стоит отметка об отсрочке, пограничники на КПП руководствуются не этим статусом, а перечнем категорий, которым разрешён выезд.

Чтобы вас пропустили, нужно относиться к одной из таких категорий и показать соответствующие документы: удостоверения, справки МСЭК, свидетельства о рождении детей или другие подтверждения.

Кого могут выпустить за границу

Право на выезд во время военного положения имеют, в частности:

мужчины, исключённые из воинского учёта по состоянию здоровья;

люди с инвалидностью I, II или III группы;

мужчины, воспитывающие трёх и более несовершеннолетних детей;

те, кто сопровождает жену с инвалидностью, ребёнка с инвалидностью или родителей с инвалидностью;

одинокие отцы несовершеннолетних детей;

лица, осуществляющие постоянный уход за человеком, нуждающимся в посторонней помощи;

мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны.

Отдельно выезжают студенты, которые учатся за границей по определённым программам, а также забронированные работники критических предприятий. Но даже им нужен дополнительный допуск, а не только отсрочка в «Резерв+».

Что делать, если у вас есть отсрочка и вы едете за границу

Перед поездкой проверьте, относитесь ли вы к категории, которой разрешён выезд. Одной отсрочки в «Резерв+» недостаточно, поэтому соберите документы, подтверждающие основание: выписку об исключении из учёта или об инвалидности, свидетельства о рождении детей, справку о постоянном уходе.

На границе пограничники проверяют военно-учётный документ и основание для выезда. Если статуса в «Резерв+» недостаточно, а документов на конкретную категорию нет, в выезде откажут.

В спорных ситуациях юристы советуют заранее взять в ТЦК выписку об исключении из учёта или другую справку, которая прямо подтверждает ваше право на пересечение границы.

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