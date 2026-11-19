Железнодорожные перевозки на Харьковщине за октябрь подешевели на 5,7%. При этом вода подорожала на 203,4%, а канализация - на 143%, свидетельствуют данные Главного управления статистики в Харьковской области.

Пока синоптики предупреждают о похолодании в Харьковской области, на железной дороге другая новость - билеты на поезда в регионе за октябрь подешевели на 5,7%. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области, передает "Думка".

Железнодорожный пассажирский транспорт стал едва ли не единственной транспортной позицией, которая подешевела. Для сравнения берут цены октября 2026 года против сентября того же года.

Как в целом изменились цены

За месяц потребительские цены на Харьковщине выросли на 2,6%. В годовом выражении, к октябрю 2025 года, инфляция достигла 13%, а с начала года, к декабрю 2025-го, - 12,6%.

Что подорожало больше всего

Лидерами подорожания стали коммунальные услуги. Водоснабжение прибавило сразу 203,4%, канализация - 143%. Заметно выросли цены и на продукты: овощи - на 9,2%, яйца - на 6,3%, топливо и смазочные материалы - на 5,9%, рыба и рыбные продукты - на 5,4%, сахар - на 3,8%.

Что еще подешевело

Кроме железнодорожных билетов, в октябре на Харьковщине подешевели фрукты - на 4,3%. Безалкогольные напитки потеряли в цене 0,8%, а подсолнечное масло - 0,5%.

Как узнать актуальный тариф

Актуальную стоимость билетов на конкретные даты и маршруты удобнее всего проверять в приложении или на официальном сайте "Укрзализныци". Цена зависит от направления, типа вагона и времени поездки.

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