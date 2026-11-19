Подарил маме квартиру, а ей пришлось заплатить 345 тысяч гривен налога. Рассказываем, когда дарение недвижимости действительно бесплатное, а когда приходится отдавать 23% государству.

Налог на недвижимость в Украине обходится владельцам недешево, но для тех, кто получает квартиру или дом в подарок, действует отдельное правило. И оно может неприятно удивить: за дарение недвижимости не от близкого родственника государство забирает 23% стоимости. Именно такую сумму пришлось заплатить матери, которой сын подарил квартиру, - в ее случае это 345 тысяч гривен.

Более того, налог платит не тот, кто дарит, а тот, кто получает. То есть приятный подарок может обернуться серьезными расходами из бюджета, если заранее не разобраться в правилах.

Кто платит 23% и почему именно столько

Ставка 23% состоит из двух частей: 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Эту комбинацию приходится платить, когда недвижимость дарят не родственнику или родственнику дальней степени родства - то есть человеку, который не имеет права на льготные ставки.

Важно понимать градацию. От налога полностью освобождаются только те, кто получает жилье от близких родственников первой степени: родителей, детей, мужа или жены. Для этой категории ставка - 0%, платить ничего не нужно.

Родственники второй степени родства - братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки - имеют льготную ставку: 5% налога на доходы и 1,5% военного сбора. Вместе 6,5%, что тоже заметно меньше полных 23%.

Когда дарение стоит дорого

Под полную ставку 23% подпадают подарки от людей, которые вовсе не являются родственниками, либо от дальних родственников. Например, если квартиру дарит дядя, тетя или тем более чужой человек, получатель заплатит 18% + 5%.

Именно в такой ситуации оказалась мать, которой сын подарил квартиру, в примере, который активно обсуждают юристы. Хотя выглядит странно, что родственник первой степени оказался в схеме с 23% - здесь стоит уточнять детали оформления. Чаще всего такие случаи возникают, когда дарение оформляют между сторонами, которые юридически не считаются близкими родственниками, или когда договор заключен по неправильной категории родства.

Как не переплатить при оформлении

Прежде чем подписывать договор дарения, стоит четко выяснить степень родства между сторонами. Именно от нее зависит ставка налога - 0%, 6,5% или 23%. Если есть хоть какое-то сомнение, лучше проконсультироваться с нотариусом до того, как сделка будет заверена.

Также важно помнить, что оценочная стоимость недвижимости, от которой считается налог, берется не из договора, а по данным оценки имущества. Поэтому пытаться занизить цену в документах нет смысла - налоговая будет считать от реальной рыночной стоимости.

Если недвижимость дарится не родственнику, иногда выгоднее оформить куплю-продажу или иной тип сделки. Но это уже отдельная тема, которую стоит обсуждать со специалистом с учетом конкретной ситуации и наличия налоговых обязательств с обеих сторон.

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