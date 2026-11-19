Подарував мамі квартиру, а їй довелося заплатити 345 тисяч гривень податку. Розповідаємо, коли дарування нерухомості справді безкоштовне, а коли доводиться віддавати 23% державі.

Податок на нерухомість в Україні обходиться власникам недешево, але для тих, хто отримує квартиру чи будинок у подарунок, є окреме правило. І воно може неприємно здивувати: за дарування нерухомості не від близького родича держава забирає 23% вартості. Саме таку суму довелося сплатити матері, якій син подарував квартиру, - у її випадку це 345 тисяч гривень.

Понад те, податок платить не той, хто дарує, а той, хто отримує. Тобто приємний подарунок може обернутися серйозними витратами з бюджету, якщо заздалегідь не розібратися в правилах.

Хто платить 23% і чому саме стільки

Ставка 23% складається з двох частин: 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору. Цю комбінацію доводиться сплачувати, коли нерухомість дарують не родичу або родичу далекого ступеня споріднення - тобто людині, яка не має права на пільгові ставки.

Важливо розуміти градацію. Від податку повністю звільняються лише ті, хто отримує житло від близьких родичів першого ступеня: батьків, дітей, чоловіка або дружини. Для цієї категорії ставка - 0%, платити нічого не треба.

Родичі другого ступеня споріднення - брати, сестри, бабусі, дідусі, онуки - мають пільгову ставку: 5% податку на доходи і 1,5% військового збору. Разом 6,5%, що теж відчутно менше за повні 23%.

Коли дарування коштує дорого

Під повну ставку 23% підпадають подарунки від людей, які взагалі не є родичами, або ж від далеких родичів. Наприклад, якщо квартиру дарує дядько, тітка чи, тим паче, чужа людина, отримувач заплатить 18% + 5%.

Саме в такій ситуації опинилася мати, якій син подарував квартиру в прикладі, що активно обговорюють юристи. Хоча виглядає дивно, що родич першого ступеня опинився в схемі з 23% - тут варто уточнювати деталі оформлення. Найчастіше такі випадки виникають, коли дарування оформлюють між сторонами, які юридично не вважаються близькими родичами, або коли договір укладено через неправильну категорію споріднення.

Як не переплатити під час оформлення

Перш ніж підписувати договір дарування, варто чітко з'ясувати ступінь споріднення між сторонами. Саме від нього залежить ставка податку - 0%, 6,5% або 23%. Якщо є хоч якийсь сумнів, краще проконсультуватися з нотаріусом до того, як угоду буде посвідчено.

Також важливо пам'ятати, що оціночна вартість нерухомості, від якої рахується податок, береться не з договору, а за даними оцінки майна. Тому намагатися занизити ціну в паперах немає сенсу - податкова рахуватиме від реальної ринкової вартості.

Якщо нерухомість дарується не родичу, іноді вигідніше оформити куплю-продаж або інший тип угоди. Але це вже окрема тема, яку варто обговорювати з фахівцем з урахуванням конкретної ситуації та наявності податкових зобов'язань з обох сторін.

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