Залізничні перевезення на Харківщині за жовтень подешевшали на 5,7%. Водночас вода подорожчала на 203,4%, а каналізація - на 143%, свідчать дані Головного управління статистики у Харківській області.

Синоптики попереджають про похолодання в Харківській області, а на залізниці інша новина - квитки на потяги в регіоні за жовтень подешевшали на 5,7%. Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Харківській області, передає "Думка".

Залізничний пасажирський транспорт став чи не єдиною транспортною позицією, яка подешевшала. Для порівняння беруть ціни жовтня 2026 року проти вересня цього самого року.

Як загалом змінилися ціни

За місяць споживчі ціни на Харківщині зросли на 2,6%. У річному вимірі, до жовтня 2025 року, інфляція сягнула 13%, а з початку року, до грудня 2025-го, - 12,6%.

Що подорожчало найбільше

Лідерами подорожчання стали комунальні послуги. Водопостачання додало одразу 203,4%, каналізація - 143%. Помітно зросли ціни й на продукти: овочі - на 9,2%, яйця - на 6,3%, паливо та мастила - на 5,9%, риба та продукти з неї - на 5,4%, цукор - на 3,8%.

Що ще подешевшало

Окрім залізничних квитків, у жовтні на Харківщині подешевшали фрукти - на 4,3%. Безалкогольні напої втратили в ціні 0,8%, а соняшникова олія - 0,5%.

Як дізнатися актуальний тариф

Актуальну вартість квитків на конкретні дати й маршрути найзручніше перевіряти в застосунку чи на офіційному сайті "Укрзалізниці". Ціна залежить від напрямку, типу вагона та часу поїздки.

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