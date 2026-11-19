Житлову субсидію можуть не призначити або скасувати через майнові обставини, доходи, борги та фінансові операції. Розповідаємо, кому саме відмовлять і як цього уникнути.

Субсидія на комуналку в Україні допомагає оплачувати житлово-комунальні послуги тим, чий дохід не дає змоги робити це самостійно. Але навіть оформлену допомогу можуть скасувати або не продовжити на наступний період. У Пенсійному фонді пояснили, які обставини стають приводом для відмови.

Як повідомили в пресслужбі Головного управління ПФУ в Хмельницькій області, право на житлову субсидію мають не лише громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства, які законно перебувають у країні. Умови призначення визначені пунктом 14 Положення, затвердженого постановою Кабміну №848 від 21 жовтня 1995 року.

Площа житла та авто

Одна з найпоширеніших причин відмови - завелика площа помешкання. Якщо загальна площа квартири перевищує 130 кв. м, а індивідуального будинку - 230 кв. м, субсидію не призначать.

Ще один ризик - наявність транспорту. Відмовлять, якщо у власності заявника або членів його домогосподарства є автомобіль, з року випуску якого минуло менш ніж п'ять років. Те саме стосується власників більш ніж одного транспортного засобу, випущеного менш ніж 15 років тому.

Доходи та перебування за кордоном

Субсидію не призначать, якщо серед повнолітніх членів домогосподарства є особи без доходів, які враховуються при розрахунку. Це також ті, хто отримує менше за мінімальну зарплату, або не сплачував єдиний соціальний внесок належного розміру сумарно протягом трьох місяців розрахункового періоду.

Підставою для відмови є перебування когось із домогосподарства за кордоном сукупно понад 60 днів. До цього строку не зараховують службові відрядження, лікування, навчання чи догляд за дитиною до трьох років - але такі обставини треба підтвердити документами.

Покупки та заощадження

Відмовлять у допомозі, якщо протягом 12 місяців перед зверненням заявник або член сім'ї придбав на суму понад 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок, інше нерухоме майно, транспортний засіб, цінні папери чи віртуальні активи.

Окремо перевіряють заощадження на депозитах. Якщо на рахунках у банку заявника чи членів домогосподарства сумарно понад 100 тисяч гривень - допомогу не призначать. А купівля іноземної валюти або банківських металів на суму понад 50 тисяч гривень за рік також стає перешкодою.

Борги та інші підстави

Субсидію можуть скасувати через заборгованість за комуналку. Йдеться про прострочений понад три місяці борг, загальна сума якого перевищує 680 гривень. Не продовжать допомогу й тим, хто не повернув надміру виплачену суму субсидії за попередній період на вимогу уповноваженого органу.

Приводом для відмови є також борг зі сплати аліментів понад три місяці, наявність більш ніж одного житлового приміщення у власності, а також оренда житла за адресою, вказаною в заяві, внутрішньо переміщеній особі, яка отримує субсидію на оплату найму.

Що робити, якщо відмовили

Якщо субсидію скасували або не призначили, варто перевірити, яка саме підстава стала причиною, і усунути її: погасити борг понад 680 гривень, оформити документи на відсутність доходів або повернути надміру виплачену суму. Після цього можна повторно звернутися за призначенням допомоги.

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