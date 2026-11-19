Жилищную субсидию могут не назначить или отменить из-за имущественных обстоятельств, доходов, долгов и финансовых операций. Рассказываем, кому именно откажут и как этого избежать.

Субсидия на коммуналку в Украине помогает оплачивать жилищно-коммунальные услуги тем, чей доход не позволяет делать это самостоятельно. Но даже оформленную помощь могут отменить или не продлить на следующий период. В Пенсионном фонде объяснили, какие обстоятельства становятся поводом для отказа.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ПФУ в Хмельницкой области, право на жилищную субсидию имеют не только граждане Украины, но и иностранцы и лица без гражданства, законно находящиеся в стране. Условия назначения определены пунктом 14 Положения, утвержденного постановлением Кабмина №848 от 21 октября 1995 года.

Площадь жилья и авто

Одна из самых распространенных причин отказа - слишком большая площадь жилья. Если общая площадь квартиры превышает 130 кв. м, а индивидуального дома - 230 кв. м, субсидию не назначат.

Еще один риск - наличие транспорта. Откажут, если в собственности заявителя или членов его домохозяйства есть автомобиль, с года выпуска которого прошло менее пяти лет. То же касается владельцев более чем одного транспортного средства, выпущенного менее 15 лет назад.

Доходы и пребывание за границей

Субсидию не назначат, если среди совершеннолетних членов домохозяйства есть лица без доходов, учитываемых при расчете. Это также те, кто получает меньше минимальной зарплаты, или не платил единый социальный взнос надлежащего размера суммарно в течение трех месяцев расчетного периода.

Основанием для отказа является пребывание кого-то из домохозяйства за границей суммарно более 60 дней. В этот срок не засчитывают служебные командировки, лечение, учебу или уход за ребенком до трех лет - но такие обстоятельства нужно подтвердить документами.

Покупки и сбережения

Откажут в помощи, если в течение 12 месяцев перед обращением заявитель или член семьи приобрел на сумму более 100 тысяч гривен земельный участок, квартиру, дом, другое недвижимое имущество, транспортное средство, ценные бумаги или виртуальные активы.

Отдельно проверяют сбережения на депозитах. Если на счетах в банке заявителя или членов домохозяйства суммарно более 100 тысяч гривен - помощь не назначат. А покупка иностранной валюты или банковских металлов на сумму более 50 тысяч гривен за год также становится препятствием.

Долги и другие основания

Субсидию могут отменить из-за задолженности за коммуналку. Речь о просроченном более трех месяцев долге, общая сумма которого превышает 680 гривен. Не продлят помощь и тем, кто не вернул излишне выплаченную сумму субсидии за предыдущий период по требованию уполномоченного органа.

Поводом для отказа также является долг по уплате алиментов более трех месяцев, наличие более чем одного жилого помещения в собственности, а также аренда жилья по адресу, указанному в заявлении, внутренне перемещенному лицу, получающему субсидию на оплату найма.

Что делать, если отказали

Если субсидию отменили или не назначили, стоит проверить, какое именно основание стало причиной, и устранить его: погасить долг более 680 гривен, оформить документы на отсутствие доходов или вернуть излишне выплаченную сумму. После этого можно повторно обратиться за назначением помощи.

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