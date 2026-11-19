Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 20 по 26 листопада обіцяє стрімке зниження температури — від +12° на початку тижня до 0° у четвер, а також майже щоденні опади.

Новий прогноз погоди для регіону підтверджує тенденцію останніх тижнів — температура в Дніпропетровській області продовжує знижуватися, і цього разу перепад буде особливо відчутним: від +12° на початку тижня до 0° ближче до його завершення.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від 0° до +12°, причому більшість днів супроводжуватимуться опадами.

У п'ятницю, 20 листопада, повітря прогріється до +12°, вночі похолодає до +6°. Небо залишатиметься малохмарним, проте синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 21 листопада, вдень стовпчики термометрів покажуть +11°, вночі — +6°. День очікується малохмарним і без опадів.

У неділю, 22 листопада, температура опуститься до +6° вдень і +4° вночі. Хмарність залишиться малою, але синоптики знову прогнозують можливі опади.

У понеділок, 23 листопада, вдень очікується +5°, а вночі похолодає до 0°. Небо буде хмарним із проясненнями, можливі опади.

У вівторок, 24 листопада, денна температура становитиме лише +3°, нічна — +2°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 25 листопада, стовпчики термометрів опустяться до +1° вдень і -1° вночі — це буде перший день тижня з нічними морозами. Можливі опади.

У четвер, 26 листопада, температура утримається на позначці 0° вдень, вночі — -1°. Синоптики й цього дня прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п'ятниця, 20 листопада, з температурою +12°, а найпрохолоднішим — четвер, 26 листопада, коли вдень буде лише 0°. Загальний перепад температур за тиждень сягне 12°. Опади синоптики прогнозують практично щодня, окрім суботи, 21 листопада.

З огляду на таке різке похолодання жителям Дніпропетровської області варто заздалегідь подбати про теплий одяг, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами краще мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу, адже нічні температури у другій половині тижня опускатимуться нижче нуля.

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