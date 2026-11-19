Часть переселенцев до сих пор не получила помощь на проживание в ноябре. Финансирование Казначейство открыло полностью, а деньги перечисляют двумя этапами - до 15-го и до 28-го числа.

Выплаты переселенцам в ноябре 2026 года поступают не всем одновременно - часть внутренне перемещённых лиц до сих пор ждёт помощь на проживание, хотя деньги на неё уже открыты в полном объёме.

Государственная казначейская служба сообщила, что 1 ноября открыла ассигнования на социальные выплаты за ноябрь полностью, в том числе и на выплаты для ВПО. То есть средства на этот месяц у государства есть, и проблема не в нехватке финансирования.

Почему деньги не пришли всем к середине месяца

Помощь на проживание переселенцам перечисляют в два этапа в течение месяца: первый - до 15-го, второй - до 28-го числа. Если выплаты не было до 15 ноября, следующего перечисления стоит ждать именно до 28-го.

В Казначействе подчеркнули, что не ведут персональный учёт получателей. Этой информацией владеет Пенсионный фонд Украины, поэтому если деньги так и не поступили, обращаться следует именно туда.

Из-за чего ещё может задержаться выплата

Причин может быть несколько. Чаще всего это банковское зачисление, которое не всегда совпадает по времени с бюджетным финансированием, или ошибка в реквизитах счёта.

Бывает и другое: семья потеряла право на помощь. Пенсионный фонд проверяет соответствие критериям, в частности по доходу. В 2026 году он не должен превышать 10 380 гривен на одного члена семьи.

Выплату также могут не перечислить, если завершился предыдущий период её назначения. Но в целом программу помощи ВПО продлили до конца февраля 2027 года, и части семей выплаты возобновляют автоматически.

Куда обращаться, если денег нет

Если помощь не поступила и после 28 ноября, порядок действий такой:

проверить реквизиты счёта, на который должны прийти деньги;

уточнить, не завершился ли период назначения выплаты;

убедиться, что доход на одного члена семьи не превышает 10 380 гривен;

обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда или позвонить на горячую линию ПФУ.

Глава профильной комиссии Верховной Рады Павел Фролов ранее предупреждал: из-за задержки с внедрением нового закона о ВПО переселенцы рискуют потерять помощь. Поэтому если деньги не пришли, не стоит откладывать выяснение причин.

Ранее Politeka сообщала, из-за чего могут отказать в денежной помощи переселенцам.