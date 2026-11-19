Детские выплаты в Украине получили новое назначение: родители теперь смогут оплачивать ими услуги стоматолога и медицинских лабораторий. Перечень разрешенных расходов существенно расширили.

Решение принял Кабинет Министров. Как сообщает Минсоцполитики, средства целевых детских выплат теперь можно направить на лечение зубов у ребенка, а также на лабораторные анализы и исследования - то, что раньше родителям приходилось оплачивать исключительно из собственного кармана.

Новый код МСС 8071: что теперь можно оплатить

В перечень добавили новый код категории продавца (МСС) - 8071, который охватывает услуги зубных и медицинских лабораторий. Первая группа - стоматологические: осмотр у детского врача, лечение и другие процедуры для здоровья зубов. Вторая - услуги медицинских лабораторий, в частности анализы крови, мочи и другие исследования, которые назначает педиатр.

До этого средства детских выплат можно было направлять в основном на вещи для малыша: одежду, подгузники, детское питание и средства ухода. Теперь родители получили больше свободы распоряжаться деньгами, чтобы закрывать и потребности, связанные со здоровьем ребенка.

Как воспользоваться расширенными возможностями

Первое, что стоит сделать, - уточнить в медицинском учреждении или стоматологическом кабинете, работают ли они с программой детских выплат. Оплата такими средствами проходит безналично, поэтому снять наличные с них не получится.

Если остаток средств на счету выплаты сохранился, им можно рассчитаться за услугу непосредственно в учреждении. Это особенно актуально для родителей, у которых ребенок нуждается в плановом лечении зубов или плановых анализах.

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