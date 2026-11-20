Наличие долгов может стать препятствием для перерегистрации автомобиля или снятия его с учета. В сервисных центрах МВД теперь дополнительно будут проверять сведения о владельце транспортного средства.

Блокировка карты за долги по коммуналке теперь не единственное неприятное последствие задолженности. В сервисных центрах МВД начали проверять, нет ли у владельца автомобиля непогашенных долгов перед перерегистрацией транспортного средства.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета. Наличие задолженности может стать препятствием для перерегистрации авто или снятия его с учета.

Что изменилось в работе сервисных центров МВД

Раньше при перерегистрации авто в основном проверяли само транспортное средство: не числится ли оно в угоне, нет ли обременений, совпадают ли номера агрегатов. Теперь к этому добавилась проверка сведений о самом владельце.

Если человек числится в Едином реестре должников, то есть против него открыто исполнительное производство, операцию по перерегистрации могут остановить.

Какие долги могут помешать продаже

Речь прежде всего о задолженностях, по которым уже открыто исполнительное производство. Это могут быть неоплаченные коммунальные платежи, кредит или микрозайм, алименты, штрафы за нарушение правил дорожного движения и другие обязательства.

Сведения о таких лицах вносят в Единый реестр должников, который ведет Министерство юстиции. Именно эти данные теперь могут учитывать при перерегистрации автомобиля.

Как проверить, есть ли вы в реестре должников

Перед продажей авто стоит убедиться, что у вас нет открытых исполнительных производств. Сделать это можно бесплатно онлайн: через приложение «Дія» или на сайте Минюста в Едином реестре должников.

Для проверки достаточно фамилии, имени, отчества и даты рождения. Если производство нашли, его стоит закрыть еще до сделки: оплатить долг или договориться о рассрочке, чтобы снять обременение.

Что стоит знать покупателю

Для покупателя новые правила тоже важны. Если продавец окажется должником, перерегистрировать машину на нового владельца не получится, пока не урегулируют задолженность. Поэтому перед оплатой стоит проверить и авто, и самого продавца.

Автомобиль можно проверить через онлайн-сервисы МВД, а продавца - в реестре должников. Это занимает несколько минут, но может уберечь от потери денег.

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