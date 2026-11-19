В сети «Киевстар» номер могут деактивировать, если более года им не пользоваться и не пополнять счет - правило касается тех, кто долго не платит за пакеты услуг.

Мобильная связь при отключениях света может пропадать из-за сбоев в энергосистеме, однако номер «Киевстар» можно потерять и без блэкаутов - достаточно не пополнять счет 365 дней подряд. Об этом оператор напомнил на официальном сайте, а информацию распространило издание KP.UA.

Мобильный номер не закреплен за абонентом навсегда. В «Киевстар» срок его активности составляет ровно 365 дней и состоит из двух последовательных этапов.

Активный период - 274 дня. Отсчет начинается после последнего пополнения счета или оплаты тарифного пакета. Все это время абонент полноценно пользуется всеми услугами связи.

Приостановленный период - 91 день. Если за предыдущие 274 дня счет так и не пополнили, номер переводят в приостановленное состояние. Тогда на него будут приходить SMS с напоминанием пополнить счет.

На этапе приостановки номер еще реально спасти: доступны пополнение баланса и звонки на сервисные номера. Чтобы вернуть его к полноценной работе, достаточно внести на счет не менее 30 грн одним платежом.

Как сохранить номер активным

Чтобы не доводить до деактивации, достаточно хотя бы раз в 274 дня выполнить одно из трех действий:

пополнить мобильный счет от 30 грн одним платежом;

оплатить основной пакет услуг на четыре недели или календарный месяц;

оплатить дневной пакет услуг.

Абонентам, у которых тариф предусматривает оплату сразу за полгода или год, срок действия номера продлевается автоматически при каждом очередном обновлении пакета.

Но не каждая финансовая операция спасает номер. Использование услуги «Экстра деньги» или перевод средств между абонентами не считается основанием для продления срока его действия.

Как узнать, сколько еще действует номер

Проверить дату окончания срока действия номера можно двумя способами: набрать на телефоне комбинацию *114# или открыть раздел «Профиль» в приложении «Мой Киевстар».

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