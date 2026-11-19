Одесская городская военная администрация с 9 ноября ввела в действие новые тарифы на производство, транспортировку и поставку тепловой энергии. Конкретных сумм в открытом сообщении не раскрыли.

Резкое похолодание в Одесской области заставляет горожан внимательнее считать расходы на отопление, а с 9 ноября в Одессе уже действуют новые тарифы на тепло. Распоряжение об их введении Одесская городская военная администрация подписала еще 5 ноября 2026 года.

Новые тарифы касаются работы коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» и охватывают сразу несколько направлений: производство тепловой энергии, ее транспортировку и поставку, а также услуги по подаче тепла непосредственно потребителям. Применяются они ко всем категориям потребителей.

Само распоряжение №436-2026 вступило в силу 9 ноября и является обязательным к исполнению. Но вот интересная деталь: в открытом сообщении городской администрации конкретных цифр нет.

То есть сколько именно теперь стоит гигакалория тепла для одесситов, в публичном сообщении не раскрывают - стоимость прописана исключительно в тексте самого распоряжения. Из-за этого жители, которые хотят понять, на сколько изменится их платежка, вынуждены узнавать суммы отдельно.

Как узнать свой новый тариф

Чтобы уточнить стоимость услуг, жители могут позвонить в кол-центр КП «Теплоснабжение города Одессы» по номеру 048 705 61 00.

График работы кол-центра: с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 15:45, перерыв с 12:00 до 12:45.

В каждом районе города также работают отдельные аварийно-диспетчерские службы. Если дом обслуживает ОСМД, ЖСК или управляющая компания, вопросы по отоплению стоит адресовать непосредственно их представителям.

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