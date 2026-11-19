Одеська міська військова адміністрація з 9 листопада ввела в дію нові тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. Конкретних сум у відкритому повідомленні не розкрили.

Різке похолодання в Одеській області змушує містян уважніше рахувати витрати на опалення, а з 9 листопада в Одесі вже діють нові тарифи на тепло. Розпорядження про їх запровадження Одеська міська військова адміністрація підписала ще 5 листопада 2026 року.

Нові тарифи стосуються роботи комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси» і охоплюють одразу кілька напрямків: виробництво теплової енергії, її транспортування та постачання, а також послуги з подачі тепла безпосередньо споживачам. Застосовуються вони до всіх категорій споживачів.

Саме розпорядження №436-2026 набрало чинності 9 листопада і є обов'язковим до виконання. Але от цікава деталь: у відкритому повідомленні міської адміністрації конкретних цифр немає.

Тобто скільки саме тепер коштує гігакалорія тепла для одеситів, у публічному повідомленні не розкривають - вартість прописана виключно в тексті самого розпорядження. Через це жителі, які хочуть зрозуміти, на скільки зміниться їхня платіжка, мусять дізнаватися суми окремо.

Як дізнатися свій новий тариф

Щоб уточнити вартість послуг, мешканці можуть зателефонувати до кол-центру КП «Теплопостачання міста Одеси» за номером 048 705 61 00.

Графік роботи кол-центру: з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, у п'ятницю з 08:00 до 15:45, перерва з 12:00 до 12:45.

У кожному районі міста також працюють окремі аварійно-диспетчерські служби. Якщо будинок обслуговує ОСББ, ЖБК або керуюча компанія, питання з опалення варто адресувати безпосередньо їхнім представникам.

Раніше Politeka повідомляла, одеську область накриє антициклон: синоптики дали прогноз погоди на тиждень.

Також Politeka повідомляла, синоптики попередили про дощі: прогноз погоди на тиждень в Одеській області.