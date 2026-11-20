Наявність боргів може стати перешкодою для перереєстрації автомобіля чи зняття його з обліку. У сервісних центрах МВС тепер додатково перевірятимуть відомості про власника транспортного засобу.

Блокування картки за борги за комуналку тепер не єдиний неприємний наслідок заборгованості. У сервісних центрах МВС почали перевіряти, чи немає у власника автомобіля непогашених боргів перед перереєстрацією транспортного засобу.

Про це повідомляє Судово-юридична газета. Наявність заборгованості може стати перешкодою для перереєстрації авто або зняття його з обліку.

Що змінилося в роботі сервісних центрів МВС

Раніше під час перереєстрації авто здебільшого перевіряли сам транспортний засіб: чи не числиться він в угоні, чи немає обтяжень, чи збігаються номери агрегатів. Тепер до цього додалася перевірка відомостей про самого власника.

Якщо людина фігурує в Єдиному реєстрі боржників, тобто проти неї відкрите виконавче провадження, операцію з перереєстрації можуть зупинити.

Які борги можуть завадити продажу

Ідеться насамперед про заборгованості, за якими вже відкрите виконавче провадження. Це можуть бути несплачені комунальні платежі, кредит чи мікропозика, аліменти, штрафи за порушення правил дорожнього руху та інші зобов'язання.

Відомості про таких осіб вносять до Єдиного реєстру боржників, який веде Міністерство юстиції. Саме ці дані тепер можуть брати до уваги під час перереєстрації автомобіля.

Як перевірити, чи ви в реєстрі боржників

Перед продажем авто варто переконатися, що у вас немає відкритих виконавчих проваджень. Зробити це можна безкоштовно онлайн: через застосунок «Дія» або на сайті Мін'юсту в Єдиному реєстрі боржників.

Для перевірки достатньо прізвища, імені, по батькові та дати народження. Якщо провадження знайшли, його варто закрити ще до угоди: сплатити борг або домовитися про розстрочення, щоб зняти обтяження.

Що варто знати покупцеві

Для покупця нові правила теж важливі. Якщо продавець виявиться боржником, перереєструвати машину на нового власника не вийде, поки не врегулюють заборгованість. Тому перед оплатою варто перевірити і авто, і самого продавця.

Автомобіль можна перевірити через онлайн-сервіси МВС, а продавця - у реєстрі боржників. Це займає кілька хвилин, але може вберегти від втрати грошей.

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