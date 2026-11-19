Переселенцям з окупованих територій більше не потрібна довідка ВПЛ, щоб стати на військовий облік за новим місцем проживання. Юрист пояснив покроковий план, як чоловіку врегулювати статус у новому ТЦК, якщо прописка лишилась на ТОТ.

Військовий облік в Україні для переселенців став помітно простішим: людям із тимчасово окупованих територій більше не потрібна довідка внутрішньо переміщеної особи, щоб стати на облік за новим місцем проживання. Юрист Юрій Айвазян пояснив, як чоловіку врегулювати свій статус у ТЦК, якщо прописка лишилась на ТОТ, а роботодавець вимагає актуальні дані.

Зміна роботи або місця проживання часто тягне за собою проблеми з військовим обліком. Особливо це стосується українців, які зареєстровані на окупованих територіях, але фактично живуть в інших містах. Встати на облік у новому місті можна цілком легально і без статусу ВПЛ.

Що змінив Кабмін для переселенців

Ще влітку 2025 року уряд спростив правила для людей з окупованих та прифронтових територій. За оновленим порядком, затвердженим постановою № 1487, такі громадяни мають право стати на військовий облік за місцем фактичного проживання.

Тобто якщо ви переїхали з окупованої території до Києва, достатньо прийти до столичного ТЦК. Вимагати довідку ВПЛ або місцеву реєстрацію військкомати не мають права.

Окремо зніматися з обліку в старому військкоматі особисто не потрібно. Новий ТЦК самостійно надішле запит і переведе вашу справу.

Що робити зі списками на роботі

Роботодавці зобов'язані вести персональний військовий облік працівників і звіряти списки з ТЦК. Якщо ви офіційно значитесь у військкоматі на окупованій території, кадрова служба підприємства має право провести звірку саме з ним.

Закон дозволяє робити це в електронному форматі або надсилати паперові виписки поштою. Якщо ТЦК не завірив списки, працівнику варто взяти в кадровиків копію відповіді, щоб зрозуміти реальну причину відмови.

Особливі правила для 23-річних

Для 23-річних чоловіків діють окремі правила. Спершу варто перевірити електронний білет у застосунку «Резерв+». Якщо там вказано статус «Призовник», мобілізація вам не загрожує. На медкомісію призовників під час воєнного стану направляють лише якщо вони добровільно йдуть на контракт.

Ризик штрафу за переїзд

Закон дає лише сім днів на постановку на облік після переїзду в нове місто. Відлік починається саме з моменту фактичного переїзду, а не з дати працевлаштування.

Якщо ви живете в новому місті вже давно, а до ТЦК йдете лише зараз, є ризик отримати адміністративний штраф за порушення строків. Юрій Айвазян попереджає: відсутність поточних штрафів у «Резерв+» не гарантує, що його не випишуть під час особистого візиту.

Як встати на облік у новому ТЦК: покроковий план

Спершу зберіть документи: паспорт, згенерований білет у «Резерв+», виписка з реєстру громад з пропискою на ТОТ. Обов'язково візьміть підтвердження проживання в новому місті - підійде договір оренди квартири на ваше ім'я або офіційна довідка з гуртожитку.

Далі напишіть заяву. У новому ТЦК вкажіть обидві адреси: зареєстровану та фактичну. Посилайтеся на п'ятий абзац пункту 21 Порядку № 1487, який дозволяє облік без ВПЛ.

Зафіксуйте звернення. Вимагайте, щоб на вашій копії заяви поставили вхідний номер. Якщо військкомат усно відмовляє і вимагає довідку переселенця, просіть надати письмову відмову з посиланням на закон.

Після успішної постановки на облік перегенеруйте документ у «Резерв+» і віднесіть його на роботу.

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