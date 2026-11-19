Переселенцам с оккупированных территорий больше не нужна справка ВПЛ, чтобы встать на воинский учет по новому месту жительства. Юрист объяснил пошаговый план, как мужчине урегулировать статус в новом ТЦК, если прописка осталась на ТОТ.

Воинский учет в Украине для переселенцев стал заметно проще: людям с временно оккупированных территорий больше не нужна справка внутренне перемещенного лица, чтобы встать на учет по новому месту жительства. Юрист Юрий Айвазян объяснил, как мужчине урегулировать свой статус в ТЦК, если прописка осталась на ТОТ, а работодатель требует актуальные данные.

Смена работы или места жительства часто влечет за собой проблемы с воинским учетом. Особенно это касается украинцев, которые зарегистрированы на оккупированных территориях, но фактически живут в других городах. Встать на учет в новом городе можно вполне легально и без статуса ВПЛ.

Что изменил Кабмин для переселенцев

Еще летом 2025 года правительство упростило правила для людей с оккупированных и прифронтовых территорий. По обновленному порядку, утвержденному постановлением № 1487, такие граждане имеют право встать на воинский учет по месту фактического проживания.

То есть если вы переехали с оккупированной территории в Киев, достаточно прийти в столичный ТЦК. Требовать справку ВПЛ или местную регистрацию военкоматы не имеют права.

Отдельно сниматься с учета в старом военкомате лично не нужно. Новый ТЦК самостоятельно направит запрос и переведет ваше дело.

Что делать со списками на работе

Работодатели обязаны вести персональный воинский учет работников и сверять списки с ТЦК. Если вы официально числитесь в военкомате на оккупированной территории, кадровая служба предприятия имеет право провести сверку именно с ним.

Закон разрешает делать это в электронном формате или отправлять бумажные выписки по почте. Если ТЦК не заверил списки, работнику стоит взять у кадровиков копию ответа, чтобы понять реальную причину отказа.

Особые правила для 23-летних

Для 23-летних мужчин действуют отдельные правила. Сначала стоит проверить электронный билет в приложении «Резерв+». Если там указан статус «Призывник», мобилизация вам не грозит. На медкомиссию призывников во время военного положения направляют только если они добровольно идут на контракт.

Риск штрафа за переезд

Закон дает лишь семь дней на постановку на учет после переезда в новый город. Отсчет начинается именно с момента фактического переезда, а не с даты трудоустройства.

Если вы живете в новом городе уже давно, а в ТЦК идете только сейчас, есть риск получить административный штраф за нарушение сроков. Юрий Айвазян предупреждает: отсутствие текущих штрафов в «Резерв+» не гарантирует, что его не выпишут во время личного визита.

Как встать на учет в новом ТЦК: пошаговый план

Сначала соберите документы: паспорт, сгенерированный билет в «Резерв+», выписка из реестра громад с пропиской на ТОТ. Обязательно возьмите подтверждение проживания в новом городе - подойдет договор аренды квартиры на ваше имя или официальная справка из общежития.

Далее напишите заявление. В новом ТЦК укажите оба адреса: зарегистрированный и фактический. Ссылайтесь на пятый абзац пункта 21 Порядка № 1487, который разрешает учет без ВПЛ.

Зафиксируйте обращение. Требуйте, чтобы на вашей копии заявления поставили входящий номер. Если военкомат устно отказывает и требует справку переселенца, просите предоставить письменный отказ со ссылкой на закон.

После успешной постановки на учет перегенерируйте документ в «Резерв+» и отнесите его на работу.

Ранее Politeka сообщала, воинский учет в Украине: суд отменил штраф ТЦК.

Также Politeka сообщала, в ТЦК рассказали, как родным вернуть вещи пропавшего без вести.

Как сообщала Politeka, в ТЦК рассказали, какие данные обновить за 7 дней, чтобы избежать штрафа.