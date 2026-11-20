Допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб продовжили до 28 лютого 2027 року, а з 1 січня частині переселенців її можуть підвищити на 1000 гривень на місяць. Для інших категорій виплати, навпаки, можуть урізати.

Виплати переселенцям в Україні з нового року суттєво зміняться. Допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб продовжили до 28 лютого 2027 року, а з 1 січня частині ВПО її можуть підвищити на 1000 гривень на місяць.

Водночас надбавка дістанеться не всім. Як повідомляє The Page, для одних категорій переселенців виплати скоротять або взагалі припинять, а для інших, навпаки, збільшать. Тож заздалегідь варто перевірити, під яку умову потрапляє родина.

Скільки платять зараз і що зміниться

Наразі базова допомога на проживання становить 2000 гривень на місяць для працездатних осіб і 3000 гривень для дітей та людей з інвалідністю. Якщо підвищення на 1000 гривень ухвалять, суми зростуть до 3000 і 4000 гривень відповідно.

Підвищення анонсоване як частина планів на бюджет 2027 року. Збільшення, найімовірніше, торкнеться найбільш незахищених переселенців: сімей з дітьми, людей з інвалідністю та пенсіонерів.

Кому можуть урізати виплати

За даними видання, без виплат або з меншою сумою можуть лишитися працездатні переселенці, які не працюють, не навчаються і не стоять на обліку в центрі зайнятості. Саме для цієї категорії правила останнім часом посилюють.

Ідеться про людей, у яких немає об'єктивних причин не працювати: без офіційної зайнятості, без догляду за малими дітьми чи родичами з інвалідністю. Таким переселенцям виплату можуть зменшити або припинити достроково.

Що не зміниться через реформу соцдопомоги

Допомогу на проживання для ВПО не слід плутати з новою базовою соціальною допомогою. Остання, за законом №15094, з 2028 року об'єднає п'ять окремих виплат в одну, але допомоги ВПО, субсидій і пенсій цей закон не стосується.

Як оформити допомогу на проживання

Виплату призначає Пенсійний фонд України. Заяву подають офлайн у сервісному центрі ПФУ або онлайн через портал Фонду, а частина категорій - через застосунок «Дія». Потрібні довідка про взяття на облік як ВПО, паспорт і реквізити банківського рахунку.

Під час воєнного стану багатьом переселенцям допомогу продовжували автоматично. З огляду на зміни на 2027 рік варто перевірити свій статус і підтвердити дані, якщо система не бачить їх у реєстрах.

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