ТЦК може перевірити документи навіть у день виїзду на лікування за кордон, і квиток чи запрошення клініки таку перевірку не скасовують. Розповідаємо, що саме показати, щоб поїздка відбулася.

Виїзд за кордон без дозволу ТЦК - тема, яка хвилює багатьох, але окрема ситуація виникає з лікуванням. Чоловік прямує на кордон, щоб потрапити на заплановану операцію чи курс лікування в іноземній клініці. Квитки, медичні документи й підтвердження госпіталізації при ньому, але дорогою його зупиняють військові ТЦК.

Такі документи варто одразу показати під час перевірки. Однак сама їхня наявність не означає, що людину зобов'язані пропустити без перевірки військово-облікових даних. Це два різні юридичні питання.

Що показати ТЦК насамперед

Насамперед чоловік має пред'явити документ, що посвідчує особу, та військово-обліковий документ. Для пояснення обставин поїздки додатково варто мати при собі направлення на лікування або госпіталізацію, документ іноземної клініки з датою прийому чи операції, медичні висновки та виписки.

Також згодяться квитки або підтвердження запланованого виїзду і документи, що підтверджують законну підставу для перетину кордону, якщо вона є. Про це йдеться у постанові Кабміну №560 та Правилах перетину державного кордону №57.

Важливо розуміти: медичне направлення і право виїзду за кордон - різні речі. Для чоловіків, на яких поширюються обмеження воєнного стану, одного запрошення іноземної лікарні недостатньо. Потрібно підтвердити саме відповідну підставу, а не лише мету поїздки - наприклад, інвалідність чи іншу обставину, передбачену законом.

Коли лікування офіційно погодило МОЗ

Окремі правила діють для організованої медичної евакуації та лікування поранених військовослужбовців. Пункт 2-7 постанови №57 передбачає для постраждалих представників сил оборони спеціальні документи: висновок про необхідність лікування за кордоном і лист МОЗ про погодження прийому пацієнта іноземним медзакладом.

Для цивільних пацієнтів, яких евакуюють у межах державної програми, МОЗ координує поїздку і перетин кордону з відповідними службами. Підтвердження такого погодження варто мати при собі.

Чи можуть доставити в ТЦК і зірвати поїздку

Сам квиток на автобус чи літак не забороняє законних дій поліції. Водночас перевірка документів не дорівнює адміністративному затриманню. Якщо людині лише пропонують добровільно поїхати в ТЦК, вона може відмовитися.

Примусове доставлення потребує окремої законної підстави, а адміністративне затримання у передбачених законом випадках здійснює поліцейський. Якщо поліцейський повідомляє про затримання, треба вимагати оформлення протоколу, повідомити про заплановане лікування і попросити зафіксувати медичні обставини.

Що робити, якщо зупинили

Варто зв'язатися з адвокатом і клінікою, щоб документально підтвердити причину можливого запізнення. Якщо стан людини потребує невідкладної медичної допомоги, слід повідомити про симптоми та викликати 103 або 112. Запланована операція і невідкладний стан юридично та медично розрізняються.

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