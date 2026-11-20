Мінрозвитку доопрацювало законопроєкт про роботу таксі та перевезення через цифрові платформи. Водіям пропонують платні електронні сертифікати та штраф у 17 тисяч гривень за перевезення без права надавати послуги.

Правила роботи таксі в Україні можуть знову змінитися - Мінрозвитку доопрацювало законопроєкт про перевезення через цифрові платформи. Водіям пропонують видавати платні електронні сертифікати, а за поїздки без права надавати послуги - штраф у 17 тисяч гривень.

Проєкт закону про роботу таксі та служб на кшталт Uklon і Bolt доопрацювали 18 вересня 2026 року. Документ поки не ухвалений, тож усі прописані в ньому вимоги та санкції ще не діють, повідомляє Tram.news.

Пасажири, якщо закон ухвалять, зможуть перевіряти інформацію про водія та автомобіль за QR-кодом. Його мають розміщувати в салоні та під лобовим склом під час кожної поїздки.

Проєкт також вимагає таксометр або відповідну програму. Під час контрольних поїздок інспектори зможуть перевіряти оплату та отримання чека.

Платні сертифікати для водіїв

Водіям пропонують видавати електронні сертифікати. У доопрацьованому документі зазначено, що вони діятимуть безстроково.

Плата за оформлення дорівнюватиме прожитковому мінімуму для працездатних осіб на день видачі. У 2026 році цей мінімум становить 3328 гривень, повідомила Державна податкова служба.

Штраф у 17 тисяч гривень

За перевезення без права надавати послуги водієві пропонують штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Ця санкція набуде чинності лише після ухвалення закону.

У Києві запропоновані правила, якщо їх приймуть, поширюватимуться і на нічні поїздки на таксі.

Опитані «Мінфіном» учасники ринку припускають, що нові вимоги можуть скоротити кількість доступних автомобілів. Це їхній прогноз, а не оцінка в самому законопроєкті.

Що це означає для водія

Якщо закон ухвалять, водію таксі доведеться оформити платний сертифікат, мати таксометр або програму та розмістити QR-код у салоні. За роботу без права надавати послуги загрожуватиме штраф.

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