Дефіциту соняшникової олії в Україні не буде: всередині країни споживають не більше 10% від обсягу виробництва, запевнив Денис Марчук

Ціни на продукти в Україні цієї осені помітно зросли, тож новина про тимчасову зупинку частини олійних заводів стривожила багатьох покупців. Проте дефіциту соняшникової олії на внутрішньому ринку не буде, запевнив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі національного телемарафону, повідомляє ТСН.

Він порівняв нинішню ситуацію з тим, що відбувалося після перших російських атак на логістичні хаби, торговельні центри та продовольчі бази. Тоді теж ширилися чутки, що через порушення постачання продукти можуть зникнути з полиць.

«Так, відбулися затримки з логістикою десь на 7-10 днів, але фактично все вироблялося, все постачалося», - нагадав Марчук. Тому й тепер панікувати, на його думку, не варто.

Головна цифра, яка заспокоює: усередині країни українці споживають не більше 10% від усього обсягу виробленої олії. «Олії буде вдосталь», - наголосив аграрій.

Скільки олії виробляє та відвантажує Україна

За належних умов Україна щомісяця відвантажує близько 300 тисяч тонн олії. Водночас річна потреба країни становить до 400 тисяч тонн. «Тобто ми повністю самозабезпечені», - підкреслив Марчук.

Позицію щодо внутрішнього ринку підтвердили й у Міністерстві аграрної політики та продовольства. Там повідомили, що попри тимчасове призупинення роботи частини підприємств експортні постачання тривають: від 1 до 15 листопада Україна експортувала 230 тисяч тонн олії.

Чому зупиняються заводи

У міністерстві пояснили: частина олійно-екстракційних підприємств призупинила роботу через безпекові ризики та необхідність відновлення пошкоджених потужностей після російських атак. Це вимушені заходи для захисту працівників, а не свідчення браку виробничих можливостей.

Наявних потужностей в Україні достатньо для переробки всього врожаю. Більш ґрунтовно оцінити втрати галузі планують після аналізу ситуації протягом місяця.

Один із найбільших виробників олії - агрохолдинг Kernel - 12 листопада призупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів та закупівлю насіння. Внаслідок російських ударів там пошкоджені виробничі будівлі, обладнання та резервуари.

16 листопада російська балістична атака пошкодила підприємство харчової промисловості у Дніпрі, на його території спалахнула пожежа.

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