Військові, які мали статус учасника бойових дій за попередні періоди, тепер зможуть підтвердити його й за участь у відсічі повномасштабному вторгненню. Уряд усунув юридичну колізію, через яку раніше відмовляли близько тисячі захисників.

Статус УБД для ветеранів уряд тепер дозволяє підтвердити й за новою підставою - участь у відсічі повномасштабній агресії після 24 лютого 2022 року. Раніше наявне посвідчення учасника бойових дій фактично ставало перешкодою для оформлення статусу за іншою правовою підставою.

Про ухвалення змін до урядових постанов Мінветеранів повідомило на сайті Кабміну 22 жовтня 2026 року. Нововведення стосуються тих, хто вже мав УБД за попередні періоди служби або виконання визначених законом завдань, а після повномасштабного вторгнення знову став на захист країни.

Чому раніше відмовляли

За поясненням відомства, такі люди могли стикатися з відмовами та бюрократичними труднощами через юридичні колізії і відсутність чіткого механізму. За оцінкою Мінветеранів, зміни допоможуть близько тисячі військовослужбовців підтвердити статус за участь у відсічі повномасштабній агресії.

Тепер УБД надаватимуть за загальною процедурою незалежно від того, чи отримала людина цей статус раніше за іншими пунктами закону. Процедури узгоджують із можливостями автоматичного надання статусу через електронні реєстри.

Одне посвідчення на вибір

Якщо підстав декілька, передбачене одне паперове посвідчення на вибір. Інформацію про статус за іншими правовими підставами підтверджуватиме витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Важливо: це не означає автоматичного подвоєння пільг або виплат. Право на конкретну допомогу залежить від умов відповідної програми та законодавства.

Що підготувати і коли звертатися

У Мінветеранів рекомендують зберігати довідки про безпосередню участь у бойових діях, накази та інші підтвердження. Тим, хто раніше отримав відмову через уже наявний статус, варто уточнити в уповноваженому органі порядок повторного звернення.

Звертатися за оновленими правилами можна буде після офіційного опублікування ухвалених змін. У повідомленні Кабміну не наведено номер постанови та конкретну дату набрання чинності.

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